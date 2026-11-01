Crta: Deri në orën 16:00 votuan 35 për qind në votimin e përsëritur në Serbi, raportohen raste blerjeje votash në Aleksinac
Vëzhguesit e misionit Crta kanë shënuar raste të veçanta ndikimi mbi vullnetin e zgjedhësve gjatë votimit të përsëritur parlamentar, mes tyre pretendime për blerje votash në Aleksinac në favor të listës së Usame Zukorliqit, përdorim të parregullt të llambës UV në Novi Pazar e Majdanpek dhe verifikim jo të rregullt të identitetit të zgjedhësve në Vladiçin Han.
Dalja e zgjedhësve në votimin e përsëritur parlamentar në Serbi ka arritur 35 për qind deri në orën 16:00, siç njofton misioni vëzhgues Crta në blogun e tij të drejtpërdrejtë. Votimi po përsëritet në 53 vendvotime në 24 qytete e komuna, ku të drejtë vote kanë 24.438 qytetarë, ndërsa vendvotimet qëndrojnë të hapura deri në orën 20:00.
Ritmi i daljes ka ardhur duke u rritur gjatë ditës: sipas të dhënave të Crta-s, deri në orën 10:00 kishin votuar 9,4 për qind e zgjedhësve, ndërsa deri në orën 13:00 dalja kishte arritur 23,7 për qind. Vëzhguesit e Crta-s janë të pranishëm në të gjitha vendvotimet ku votimi përsëritet, nga përgatitjet e hapjes deri te numërimi i votave.
Përveç shifrave të daljes, Crta ka raportuar edhe raste të veçanta ndikimi mbi vullnetin e zgjedhësve. Sipas misionit vëzhgues, janë shënuar raste blerjeje votash, mbajtjeje të evidencave paralele të zgjedhësve dhe pranie të personave të tretë në vendvotime dhe përpara tyre.
Pretendimet për blerje votash, siç njofton Crta, janë shënuar në Aleksinac, në favor të listës zgjedhore “Usame Zukorliq (SPP) – Lëvizja për Bashkim”. Në disa vendvotime në Novi Pazar dhe Majdanpek është vërejtur se llamba UV nuk është përdorur rregullisht në disa raste, ndërsa në një vendvotim në Vladiçin Han identiteti i zgjedhësve nuk është verifikuar në mënyrë të rregullt.
Votimi i sotëm përsëritet në 31 vendvotime ku rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit nuk mund të përcaktoheshin, si dhe në 22 vendvotime ku votimi u anulua nga komisionet zgjedhore kompetente. Pas përfundimit të këtij votimi pritet që Komisioni Republikan i Zgjedhjeve të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve.
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