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02 Tet 2026
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Serbia

Staroviç në Uashington: Anëtarësimi i plotë i Serbisë në BE mbetet angazhim strategjik

Ministri për integrimin evropian, Nemanja Staroviç, deklaroi në një panel të Institutit Kvinsi në Uashington se Beogradi vazhdon reformat dhe kërkon që politika e zgjerimit e BE-së të ruajë kredibilitetin

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Nemanja Staroviç
Nemanja Staroviç, ministër për integrimin evropian të Serbisë (foto: European People's Party / Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Nemanja Staroviç, ministër për integrimin evropian në mandatin teknik, foli në një panel të veçantë të Institutit Kvinsi (Quincy Institute) në Uashington, siç njofton agjencia serbe e lajmeve Tanjug. Ai deklaroi se anëtarësimi i plotë i Serbisë në Bashkimin Evropian mbetet angazhim strategjik dhe se qeveria serbe vazhdon të zbatojë reformat e nevojshme për përparimin në negociatat e anëtarësimit.

Sipas raportimit të Tanjug, Staroviç theksoi rëndësinë e perspektivës evropiane të Serbisë në rrethanat aktuale gjeopolitike, duke nënvizuar se politika e zgjerimit e BE-së duhet të ruajë kredibilitetin: reformat dhe rezultatet e vendeve kandidate duhet të pasohen nga përparim konkret në procesin e anëtarësimit.

Ai tha se Serbia synon që deri në fund të vitit 2027 të ketë zbatuar të gjitha reformat e nevojshme dhe të jetë gati për anëtarësim, duke pranuar se pranimi formal varet edhe nga vendime që nuk janë vetëm në kompetencën e Serbisë, njofton Tanjug.

Staroviç shtoi se Serbia, në rrethana ndërkombëtare komplekse, ndjek një politikë të jashtme të përgjegjshme dhe të parashikueshme, duke mbrojtur interesat shtetërore dhe kombëtare. Vizita në Uashington është pjesë e kontakteve më të gjera të Serbisë me institucionet amerikane dhe publikun ekspert.

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