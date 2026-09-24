Steven Shearer fiton Çmimin Audain 2026: 100.000 dollarë kanadezë për artistin e Vancouver-it
Një nga nderimet më të rëndësishme të arteve pamore në Kanada iu dha artistit të Vancouver-it për "një karrierë të jashtëzakonshme të shënuar nga arritje të pandërprera artistike".
Steven Shearer është shpallur fitues i Çmimit Audain 2026, një nga nderimet më të rëndësishme të arteve pamore në Kanada, me shpërblim prej 100.000 dollarësh kanadezë (rreth 71.000 dollarë amerikanë). Çmimi, tani në vitin e tij të 23-të, iu dorëzua artistit të mërkurën, 23 shtator, në një ceremoni të mbajtur në ballroom-in e Hotelit Fairmont Vancouver.
Juria e lavdëroi Shearer-in për “një karrierë të jashtëzakonshme të shënuar nga arritje të pandërprera artistike”. Çmimi u themelua në vitin 2004 nga koleksionisti dhe filantropi Michael Audain dhe jepet çdo vit nga Muzeu i Artit Audain në Whistler të British Columbia-s, me qëllimin për të “ngritur artistët nga British Columbia”. Fitues të mëparshëm përfshijnë emra të njohur si Brian Jungen, Rebecca Belmore, Dana Claxton, Ian Wallace dhe James Hart.
Shearer është një artist multidisiplinor me bazë në Vancouver, i njohur për portretet e tij fantastike dhe të mbinatyrshme, si dhe për imazhet e ndikuara nga fotokonceptualizmi me të rinj të brezit Generation X. Puna e tij gërsheton referencat e historisë së artit — nga fovizmi te piktura romantike gjermane — me subkulturat rinore bashkëkohore, si heavy metal, punk dhe glam rock i viteve ’70. Anëtarja e jurisë Emmy Lee Wall u shpreh se puna e tij “rrëzon hierarkitë tradicionale midis ‘artit të lartë’ dhe energjisë së brishtë dhe agresive të rebelimit adoleshent”.
Arti i Shearer-it ka marrë njohje ndërkombëtare: ai ka ekspozuar në Tate Modern në Londër (2005) dhe ka përfaqësuar Kanadanë në Bienalen e Venecias (2011). Artisti përfaqësohet nga galeria David Zwirner — me ekspozita solo në Nju Jork në vitin 2024 dhe në Londër këtë vit — si dhe nga Galerie Eva Presenhuber. Një ekspozitë solo në Muzeun e Artit Aspen në Kolorado është planifikuar për vitin e ardhshëm.
I pyetur se çfarë do të bëjë me paratë e çmimit, Shearer tha se do t’i riinvestojë në studion e tij në zgjerim, ku po zhvillon një seri “portretesh misterioze” të bazuara në imagjinatën e tij dhe në teknologjinë e re të skanimit të trupit.
Burimi: The Art Newspaper
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