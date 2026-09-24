Sotheby’s Hong Kong mban ankandin e parë kushtuar tërësisht Foujita-së: “The Foujita Lexicon” me 15 vepra nga koleksioni Lewis, më 28 shtator
Ankandi i parë me një artist të vetëm i Sotheby's në Azi vjen në 140-vjetorin e lindjes së mjeshtrit franko-japonez Léonard Tsuguharu Foujita; vlerësimi total 2.3–3.45 milionë dollarë.
HONG KONG – Shtëpia e ankandeve Sotheby’s do të mbajë më 28 shtator në Hong Kong ankandin e parë ndonjëherë në Azi kushtuar tërësisht një artisti të vetëm. Titulluar “The Foujita Lexicon: Works from the Lewis Collection”, ankandi përfshin 15 vepra të Léonard Tsuguharu Foujita-së, njërit prej emrave më karakteristikë të Shkollës së Parisit. Shitja përkon me 140-vjetorin e lindjes së artistit dhe vjen pas suksesit rekord të shitjes londineze “Masterpieces from The Lewis Collection”.
Të 15 veprat vijnë nga koleksioni i njohur britanik Lewis, i ndërtuar me përkushtim nga biznesmeni Joe Lewis dhe vajza e tij Vivienne gjatë periudhës 1992–2017 — gati tre dekada. Vlerësimi total i shitjes arrin 17.8–26.5 milionë dollarë hongkongezë, rreth 2.3–3.45 milionë dollarë amerikanë. Koleksioni përfaqëson ofertën më të plotë të veprës së Foujita-së të paraqitur ndonjëherë në ankand në rajon, duke përshkruar gjashtë dekada krijimtarie — nga vitet e arta në Parisin e viteve ’20 e deri te rikthimi i tij në vitet ’50.
Ylli i ankandit është “Mon portrait” (1924), autoportreti ikonik i periudhës më të festuar të artistit — me prerjen karakteristike të flokëve, syzet e rrumbullakëta dhe pipën — një manifesto vizuale ku teknika lindore e kaligrafisë shkrihet me estetikën perëndimore. Në mesin e loteve të tjera veçohen “Le rêve (Hommage à La Fontaine)” (1949–50) dhe “Madeleine endormie” (1933), vepra e parë që familja Lewis bleu ndonjëherë, e vlerësuar 300.000–500.000 dollarë hongkongezë. Rekordi i artistit në ankand mbetet 7 milionë stërlina, i vendosur nga “La fête d’anniversaire” (1949) në Bonhams të Londrës në vitin 2018.
Léonard Tsuguharu Foujita (1886–1968) u ngjit në skenën e Montparnasse-it të viteve ’20, duke lëvizur në të njëjtat qarqe me Amedeo Modigliani-n dhe Pablo Picasso-n, ndërsa midis bashkëkohësve i numëronte Chaïm Soutine-in, Henri Matisse-in dhe Fernand Léger-in. Shkrirja e tij unike e traditave japoneze dhe europiane e bëri një nga zërat përcaktues të epokës. Ai mori shtetësinë franceze në vitin 1955, u konvertua në katolicizëm në vitin 1959 dhe u nda nga jeta në vitin 1968, pak kohë pas hapjes së kapelës romanike që vetë freskoi në Reims.
Një ekspozitë shoqëruese me të 15 veprat është hapur në Sotheby’s Maison në Hong Kong dhe do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 29 shtator. Vetë ankandi mbahet më 28 shtator, në orën 18:00 me orën lokale, duke hapur sezonin vjeshtor të Sotheby’s Hong Kong.
Burimi: Artnet News / Sotheby’s
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