«Street Fighter» nis shitjen e biletave: trailer-i i fundit sjell në jetë lëvizjet legjendare të lojës
Paramount publikon trailer-in e fundit “Tickets on Sale” të filmit live-action “Street Fighter” — një homazh për tifozët që sjell në ekranin e madh lëvizjet legjendare të lojës arcade, nga Hadouken te Shoryuken.
Paramount Pictures ka hedhur në qarkullim trailer-in e fundit promovues “Tickets on Sale” të filmit live-action “Street Fighter”, i cili pritet të mbërrijë në kinematë amerikane muajin e ardhshëm, më 16 tetor 2026, ndërsa në Francë del dy ditë më parë, më 14 tetor. Klipi shoqërohet me lajmin se biletat paraprake dolën në shitje të hënën, më 21 shtator 2026.
Ndryshe nga trailer-at e mëparshëm, të cilët fokusoheshin te historia, ky klip është fan service i pastër: shkon drejt e te ajo që tifozët kërkonin — lëvizjet legjendare të lojës arcade, të paraqitura krah për krah. Pamjet origjinale të lojës shfaqen pranë mënyrës sesi filmi i sjell ato në jetë në ekranin e madh: nga topat e zjarrit dhe Hadouken, te sonic booms, shoryuken-et e sipërme dhe goditjet fluturuese. Asnjë linjë historie — vetëm lëvizjet.
Filmi është me regji të Kitao Sakurai (“Bad Trip”, “Twisted Metal”), një prodhim i Legendary Pictures dhe Capcom, me shpërndarje nga Paramount, dhe është xhiruar për IMAX. Historia vendoset në vitin 1993: luftëtarët e ndarë Ryu (Andrew Koji) dhe Ken Masters (Noah Centineo) hidhen sërish në arenë, kur Chun-Li misterioze (Callina Liang) i rekruton për Turneun e Luftëtarëve Botërorë (World Warrior Tournament) — një përplasje brutale grushtash, fatesh e furie, ku një komplot vdekjeprurës i detyron të përballen me njëri-tjetrin dhe me demonët e së kaluarës. “Nëse dështojnë, është GAME OVER.”
Kastit të filmit i bashkohen gjithashtu Jason Momoa si Blanka, Roman Reigns si Akuma, David Dastmalchian si M. Bison, Cody Rhodes si Guile, Curtis “50 Cent” Jackson si Balrog, Andrew Schulz si Dan Hibiki, Eric André si Don Sauvage, Orville Peck si Vega, Vidyut Jammwal si Dhalsim, Olivier Richters si Zangief, Hirooki Goto si E. Honda, Mel Jarnson si Cammy dhe Rayna Vallandingham si Juli.
Burimi: Gizmodo
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