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Film

«World War Z 2» merr dritën e gjelbër: Edward Berger në regji, Brad Pitt rikthehet si Gerry Lane

Regjisori i «All Quiet on the Western Front» merr timonin e vazhdimit të zombive të Paramount-it, me skenar të Dennis Kelly dhe Pitt si producent.

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«World War Z 2» ka marrë zyrtarisht dritën e gjelbër nga Paramount Pictures, që i ka besuar timonin e vazhdimit regjisorit Edward Berger, fitues i Oscar-it për «All Quiet on the Western Front» dhe autor i filmit «Conclave». Skenari është shkruar nga Dennis Kelly, ndërsa detajet e historisë mbahen për momentin të fshehta.

Brad Pitt do të rikthehet në rolin e Gerry Lane, protagonist i filmit të parë, dhe do të jetë gjithashtu producent së bashku me Dede Gardner dhe Jeremy Kleiner të Plan B Entertainment.

Filmi i parë «World War Z» i vitit 2013, me regji të Marc Forster, fitoi mbi 540 milionë dollarë në arkat botërore dhe mbetet një nga hitet më të mëdha të zhanrit të zombive. Një vazhdim i mëparshëm, që pritej të realizohej nga David Fincher, u hoq nga planet para disa vitesh.

Berger dhe Pitt sapo kanë përfunduar bashkëpunimin në filmin «The Riders» të A24, duke e bërë këtë ribashkim një vazhdim të natyrshëm të partneritetit të tyre artistik. Data e premierës dhe detajet e kastit priten të njoftohen në muajt në vijim.

Burimi: Hypebeast (Deadline)

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