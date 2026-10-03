Studenti i Listës Studentore sulmohet me kosë bari në Grockë gjatë fushatës derë më derë
I riu përfundoi në Qendrën Urgjente me prerje në dorë, ndërsa policia mori deklaratat e pjesëmarrësve — studentët thonë se nuk do të tremben: "Nuk jemi frikësuar dhe nuk do të dorëzohemi"
Një student i lëvizjes “Studentët në bllokadë” u sulmua sot me kosë bari gjatë aksionit “derë më derë” në territorin e komunës së Grockës, në Beograd, siç njofton portali Nova.rs. Sipas njoftimit të studentëve, të rinjtë iu prezantuan rregullisht burrit që u hapi derën, i cili u tha se e dinte kush ishin dhe se prej 30 vitesh punonte në Universitet, e më pas shtyu njërin prej tyre.
Kur një student tjetër i tha të mos e bënte këtë, burri, sipas pohimeve të studentëve, mori kosën e barit dhe i preu dorën. I lënduari pësoi prerje në pëllëmbë dhe u dërgua në Qendrën Urgjente, ku priti mjekimin, ndërsa policia mori në ambientet e institucionit shëndetësor deklaratat e pjesëmarrësve në ngjarje, shkruan newsmaxbalkans.
Në njoftim studentët e cilësojnë incidentin si pjesë të një atmosfere më të gjerë dhune ndaj tyre, por theksojnë se sulmi nuk do t’i largojë nga aksionet “derë më derë”. “Nuk jemi frikësuar dhe nuk do të dorëzohemi”, thanë ata, duke shtuar se do të vazhdojnë bisedat me qytetarët në mbarë Serbinë.
Lëvizja SSP në Grockë reagoi duke e quajtur sulmin e dytë ndaj studentëve në Kaluđericë brenda 20 ditësh dhe duke thënë se “nuk është rastësi”, sipas raportimit të Nova.rs.
Aksioni “derë më derë” është pjesë e fushatës së Listës Studentore “Studentët fitojnë” për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit, në kuadër të së cilës studentët po zhvillojnë biseda me qytetarët në qytete e fshatra të Serbisë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.