Mbrëmje e zezë për basketbollin serb në Euroligë: Partizani humb nga Valencia në Arenë, Zvezda bie në Milano
Partizani u mposht 64:76 nga Valencia në Beogradska Arena, ndërsa Crvena Zvezda humbi 91:77 nga Olimpia në Milano, në xhiron e 12-të të Euroligës.
Mbrëmje e zezë për basketbollin serb në Euroligë, siç raporton Mozzart Sport. Partizani u mposht 64:76 nga Valencia në Beogradska Arena, në xhiron e 12-të të Euroligës, ndërsa në të njëjtën xhiro Crvena Zvezda humbi 91:77 në transfertë nga Olimpia e Milanos. Dy humbje në të njëjtën mbrëmje e bënë xhiron e 12-të një nga më të hidhurat e sezonit për dy klubet e Beogradit.
Partizani e nisi ndeshjen me vështirësi kundër liderit të tabelës. Valencia e mbylli periodën e parë 16:13, ndërsa në pushim bardhezinjtë ishin vetëm dy pikë prapa, 34:36. Pas periodës së tretë rezultati ishte 51:52, por perioda e fundit vendosi ndeshjen për mysafirët, të cilët e ruajtën avantazhin deri në fund.
Problemi kryesor i Partizanit ishte gjuajtja nga distanca. Bardhezinjtë gabuan 25 gjuajtje për tri pikë dhe realizuan vetëm 5 — dhe pa gjuajtje nga distanca, as mbrojtja e fortë nuk mjaftoi kundër liderit. Më i miri te Partizani ishte Karlik Xhons (Carlik Jones) me 21 pikë, ndërsa Vanja Marinkoviç dhe Robert Frenks shënuan nga 10. Te Valencia, Tejlor (Taylor) dhe Bruks (Brooks) shënuan nga 15 pikë.
Humbja e lë Partizanin me bilanc 6-6 pas 12 xhirove, ndërsa Valencia me 9-3 është në krye të tabelës bashkë me Olimpijakosin. Në Milano, Olimpia ndërpreu me këtë fitore serinë prej nëntë humbjesh radhazi, ndërsa për Zvezdën Karter (Carter) shënoi 21 pikë dhe Bolmaro 15 për milanezët. Zvezda mbetet e nënta në tabelë me bilanc 7-5, vetëm një fitore mbi Partizanin.
Të premten Zvezda luan në transfertë ndaj Barcelonës, ndërsa Partizani pret Beshiktashin në Beograd.
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