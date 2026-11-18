Edhe dita e dytë e Kuvendit të Serbisë mbyllet pa kryetar: votimi shtyhet për të enjten, Lista Studentore heq dorë nga fjalimet
Dita e dytë e seancës konstituive të Kuvendit të Serbisë përfundoi të mërkurën në orën 18:00 pa u mbajtur votimi për kryetarin e parlamentit, sepse debati për kandidatët nuk u mbyll, siç njofton portali Webinfo. Vazhdimi i seancës është caktuar për të enjten (19 nëntor) në orën 10:00.
Propozuesi i autorizuar i Listës Studentore, Jugoslav Gašić, njoftoi se grupi i tij parlamentar heq dorë nga të gjitha fjalimet e mbetura të regjistruara në debatin për kryetarin, për ta shkurtuar debatin dhe për të mundësuar votimin sa më shpejt. Lista Studentore kërkoi edhe zgjatjen e punës pas orës 18:00 që kryetari të zgjidhej po atë ditë, por kjo nuk ndodhi.
Shefi i grupit opozitar “Srbija pobeđuje”, Aleksandar Vuçiç, tha se deputetët e grupit të tij do t’i përfundojnë fjalimet ditën tjetër deri në orën 13:00, pas së cilës mund të kalohet në votim. Sipas blogut të drejtpërdrejtë të NasPortal, Vuçiç e kishte dhënë të njëjtin premtim edhe gjatë ditës së parë, por fjalimet e grupit të tij nuk përfunduan as të mërkurën.
Seanca nisi pak pas orës 10:00, me 128 deputetë të regjistruar në sistemin elektronik, çka siguroi kuorumin — deputetët opozitarë ishin në sallë, por nuk u regjistruan elektronikisht. Në fillim deputetët mbajtën një minutë heshtje për majorin Goran Bulajić, pilotin e Ushtrisë së Serbisë që humbi jetën një ditë më parë në rrëzimin e një avioni ushtarak.
Kandidatët për kryetar mbeten Aleksandar Čupić i Listës Studentore (140 mandate) dhe Stojan Radenović i listës së Vuçiçit (103 mandate), ndërsa pakicat kombëtare kanë 7 mandate; seancën e kryeson Radenović si deputeti më i vjetër. Pas zgjedhjes së kryetarit, deputetët do të vendosin për nënkryetarët, sekretarin e përgjithshëm, trupat e punës dhe delegacionet parlamentare, ndërsa ndërkohë rrjedh afati kushtetues për formimin e qeverisë së re.
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