Studimi i Harvardit: qendrat gjigante të të dhënave në SHBA ushqehen kryesisht me karburante fosile dhe harxhojnë 1.8% të energjisë së vendit
403 qendrat hyperscale përdorën 68 deri 99 teravatorë energji në një vit dhe u shoqëruan me rreth 25.7 milionë tonë CO2 — dy deri tri herë më shumë se vlerësimi i vitit 2018.
Qendrat gjigante të të dhënave në Shtetet e Bashkuara, të njohura si qendra hyperscale, ushqehen kryesisht me karburante fosile dhe konsumojnë një pjesë gjithnjë e më të madhe të energjisë elektrike të vendit. Kështu thuhet në një studim të ri të Harvardit, të botuar në revistën Nature Sustainability dhe të raportuar nga The Verge, i cili jep një nga vlerësimet e para në nivel objekti për përdorimin e energjisë dhe emetimet e dioksidit të karbonit të këtyre qendrave që nga ngritja e inteligjencës artificiale.
Studimi u udhëhoq nga Shkolla e Shëndetit Publik Chan e Harvardit dhe Harvard Data Science Initiative.
Për të ndërtuar hartën e plotë të këtyre objekteve, studiuesit përdorën imazhe satelitore për të identifikuar 403 qendra hyperscale në të gjithë SHBA-në dhe vlerësuan konsumin vjetor të energjisë të secilës prej tyre për periudhën maj 2024 – prill 2025. Më pas, ata përdorën të dhënat e Agjencisë Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit (EPA) për t’ia atribuar emetimet sipas përzierjes së termocentraleve në rrjetin rajonal ku ndodhet secila qendër.
Rezultatet tregojnë se së bashku, këto qendra përdorën nga 68 deri në 99 teravatorë energji elektrike brenda një viti — me një vlerësim qendror rreth 82 teravatorë, sipas The Verge — një shifër, skaji i sipërm i së cilës afrohet me konsumin vjetor të energjisë të shteteve si Indiana, Michigan apo Tennessee. Kërkesa e tyre përbënte rreth 1.8% të konsumit total të energjisë në SHBA dhe u shoqërua me rreth 25.7 milionë tonë metrikë CO2, dy deri tri herë më shumë se vlerësimi i mëparshëm i rishikuar nga kolegët për vitin 2018.
Studimi zbulon gjithashtu se rreth 54% e energjisë së konsumuar nga këto qendra u prodhua nga karburante fosile — kryesisht gaz natyror (38%) dhe qymyr (15%) — dhe se rreth një e katërta e energjisë ishte në rajone rrjeti më të ndotura se mesatarja kombëtare. Vetëm katër shtete — Virginia, Oregon, Ohio dhe Iowa — përbënin më shumë se gjysmën e përdorimit të energjisë së studiuar, duke e përqendruar barrën mjedisore në pak rajone.
Autorët theksojnë se kërkesa dhe emetimet sot ka të ngjarë të jenë shumë më të larta, sepse periudha e studimit përfundoi në prill 2025 dhe bumi i ndërtimit të qendrave të të dhënave ka vazhduar me ritme të shpejta. Sipas Guidit, gjurma mjedisore e inteligjencës artificiale nuk është një tipar i pandryshueshëm i teknologjisë: zgjedhjet se ku ndërtohen këto objekte dhe si ushqehen me energji ndryshojnë ndjeshëm pasojat e tyre. Studimi ka edhe kufizimet e veta: nuk u përfshinë të gjitha qendrat hyperscale të SHBA-së dhe të dhënat nuk lejonin dallimin mes energjisë së përdorur për inteligjencën artificiale dhe asaj për qëllime të përgjithshme, ndërsa efektet shëndetësore nuk u matën drejtpërdrejt dhe do të studiohen në hulumtime të mëvonshme.
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