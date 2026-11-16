«Mix and Master» hap shitjen e biletave: Ruben Santiago-Hudson dhe Kara Young prinë premierën botërore të Dominique Morisseau-t në Broadway
Drama muzikore për dyqanin e fundit të disqeve në Bronx nis shfaqjet më 5 janar 2027 në Todd Haimes Theatre, me hapjen zyrtare më 27 janar, sete DJ live dhe një përplasje brezash mes hip-hopit dhe xhazit
Biletat kanë dalë në shitje për premierën botërore të «Mix and Master», drama e re e Dominique Morisseau-t që do të ngjitet në Broadway me dy fitues të çmimit Tony në rolet kryesore, Ruben Santiago-Hudson dhe Kara Young. Siç njofton Broadway.com, shfaqjet nisin më 5 janar 2027 në Todd Haimes Theatre, ndërsa hapja zyrtare është caktuar më 27 janar.
Drama, e përshkruar si një vepër e drejtuar nga muzika, mban firmën e Morisseau-t dhe regjinë e Kamilah Forbes, ish-producentes ekzekutive të Apollo Theater; ekipi i plotë krijues do të njoftohet në një datë të mëvonshme, sipas Broadway.com. Produksioni prezantohet nga Roundabout Theatre Company dhe do të luhet si angazhim i kufizuar deri më 28 shkurt 2027, siç raporton Ebony, që publikoi edhe pamjet e para të produksionit.
Historia vendoset në dyqanin e fundit të disqeve në Bronx, në rrotullimin e tij të fundit, ku një DJ në ngritje nuk pranon ta lërë muzikën të vdesë. «Mix and Master» rrëfen një përplasje brezash që pulson me hip-hop dhe xhaz: ndërsa vinili rrotullohet dhe tensionet rriten, beteja për dyqanin kthehet në një përballje për trashëgiminë, mbijetesën dhe guximin për të qëndruar «në miks», me sete DJ live gjatë gjithë shfaqjes.
Në role, Santiago-Hudson interpreton «Red», ndërsa Young — fituese e çmimit Tony dy vjet radhazi — interpreton «Lonnie», sipas Ebony. «Ka diçka të jashtëzakonshme në bashkimin e artistëve të këtij kalibri për të rrëfyer një histori kaq thellësisht njerëzore, të shtresëzuar dhe të gjallë», i tha Forbes revistës, duke e përshkruar përvojën që synon si «intime, elektrike dhe emocionalisht prekëse».
Morisseau, vendase e Detroit-it dhe përfituese e bursës MacArthur, njihet më së shumti për ciklin «The Detroit Project», ndërsa Santiago-Hudson u pa së fundi në Broadway në ringjalljen e vitit 2026 të «Joe Turner’s Come and Gone» të August Wilson-it, për të cilën u nominua për Tony. Young, nga ana e saj, u shfaq së fundi Off-Broadway përkrah Kerry Washington në «The Whoopi Monologues».
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