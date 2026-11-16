Gjykata e Parisit anulon shitjen e Pissarro-së së grabitur nga nazistët: vepra u kthehet trashëgimtarëve të Salomon Flavian-it
Vendimi i 5 nëntorit shpall të pavlefshme shitjen prej 1.2 milionë stërlinash në Sotheby's London dhe e detyron shtëpinë e ankandeve të zbulojë brenda dy muajsh identitetin e blerësit anonim
Gjykata Gjyqësore e Parisit ka anuluar shitjen në ankand të një peizazhi të Camille Pissarro-së dhe ka urdhëruar kthimin e veprës te trashëgimtarët e bankierit hebre Salomon Flavian, duke gjetur se piktura u grabit nga nazistët në vitin 1941, siç njofton Smithsonian Magazine. Vepra e vitit 1902, «Darse de pêche et bassin Duquesne, Dieppe, après-midi ensoleillée», ishte shitur në Sotheby’s London më 25 qershor 2024 për rreth 1.6 milionë dollarë (1.2 milionë stërlina) te një blerës anonim. Me vendimin e 5 nëntorit, gjykata e shpalli shitjen të pavlefshme dhe urdhëroi që vepra t’u kthehet pasardhësve të Flavian-it, kudo dhe në duart e kujtdo që të ndodhet.
Flavian, bankier hebre me origjinë franceze dhe rumune, e kishte blerë pamjen e portit të Dieppe-së në shtëpinë e ankandeve Hôtel Drouot në Paris në mars 1935, sipas listimit të Sotheby’s-it. Kur shpërtheu lufta në shtator 1939, ai e la pikturën dhe dhjetëra vepra të tjera në ruajtje te Westminster Foreign Bank në Paris; në vitin 1941 forcat gjermane ia sekuestruan koleksionin. Flavian i mbijetoi luftës dhe rimori disa vepra, por Pissarro-ja mbeti e zhdukur dhe u regjistrua në regjistrin zyrtar francez të pronave të grabitura. Gati tetë dekada më vonë, ajo rishfaq në Sotheby’s London me shënimin se ofrohej në bazë të një marrëveshjeje mes pronarit aktual dhe trashëgimtarëve të Flavian-it, marrëveshje e ndërmjetësuar nga Mondex Corporation, firmë e Torontos e specializuar për rikuperimin e artit të grabitur nga nazistët.
Në seancën e kësaj vjeshte, shtatë pasardhës të Flavian-it i thanë gjykatës se dy të afërm e kishin nënshkruar marrëveshjen pa u këshilluar me pjesën tjetër të familjes dhe se ata e kishin mësuar shitjen vetëm muaj më vonë, kur Mondex u dërgoi një letër ku pranonte në emrin e tyre një pjesë «relativisht modeste» prej 8 për qind të çmimit neto të shitjes, ndërsa dy trashëgimtarët nënshkrues kishin marrë një komision prej 16 për qind, siç raportoi The Art Newspaper. Sotheby’s dhe Mondex paraqitën ndërkohë kërkime sipas të cilave Flavian ishte ndarë nga piktura para luftës: një katalog i vitit 1939 i tregtarit Paul Rosenberg e listonte koleksionistin britanik Edward Le Bas si pronar, dhe provenienca e ankandit e çonte veprën nga Flavian te Rosenberg në 1937 dhe te Le Bas në 1939, përpara se të kalonte në koleksione amerikane, përfshirë atë të David Rockefeller-it, dhe në një shitje të Sotheby’s New York në 1985.
Gjykata e hodhi poshtë këtë kronologji, duke gjetur se «nuk ka prova të drejtpërdrejta dhe bindëse» për shitjet e paraluftës te Rosenberg apo Le Bas dhe se familja kishte paraqitur elementë të saktë, seriozë dhe përputhës që dëshmojnë se vepra u grabit gjatë luftës. «Është një vendim shumë i rëndësishëm, që i hap rrugën një kthimi që familja Flavian e kërkon që nga lufta», tha avokatja e paditësve, Corinne Hershkovitch. Gjykata urdhëroi gjithashtu Sotheby’s-in të zbulojë identitetin e plotë të blerësit brenda dy muajsh, në të kundërt do të paguajë një gjobë prej 1,115 dollarësh për çdo ditë vonesë, siç raporton CNN.
Vendimi francez zbatohet menjëherë, pavarësisht ankimimit, dhe beteja ligjore zhvendoset tani te zbatimi i tij përtej Kanalit Anglez, të cilin Hershkovitch e quan «një procedurë mjaft e thjeshtë». Mondex, që u urdhërua t’u paguajë trashëgimtarëve 11,000 dollarë, ka paralajmëruar ankimim: themeluesi James Palmer tha për ARTnews se ankimi do të paraqitet «menjëherë» dhe se është i bindur që gjykata e apelit do të arrijë në një përfundim tjetër. Sotheby’s London, nga ana e tij, u shpreh i zhgënjyer nga vendimi, përshëndeti hedhjen poshtë të akuzave ndaj shtëpisë së ankandeve dhe njohu humbjet e thella të familjes Flavian gjatë epokës naziste, duke shtuar se po shqyrton nëse do t’i bashkohet ankimimit të Mondex-it dhe se konfidencialiteti i klientëve mbetet parësor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.