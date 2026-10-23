Stuhia Austen shkakton ndërprerje të energjisë elektrike dhe probleme në trafik në Francë dhe Britani
Stuhia Austen ndërpreu energjinë elektrike për gati 300,000 shtëpi franceze dhe ndërpreu shërbimet e trenave dhe aeroplanëve me erëra të forta dhe shi të premten, ndërsa gjithashtu shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike për rreth 12,000 shtëpi në Britani.
Kompania e shërbimeve Enedis tha në një përditësim të situatës të premten se gati 300,000 klientë nuk kishin energji elektrike nga stuhia, me shumicën e ndërprerjeve të lokalizuara në Brettany në bregdetin perëndimor dhe Normandi në veri. Rrjeti Kombëtar i Britanisë tha se inxhinierët duhej të rivendosnin energjinë në më shumë se 12,000 shtëpi.
Pritej të kishte ndërprerje të mëdha në shërbimet hekurudhore të Parisit, ndërsa i gjithë trafiku hekurudhor u pezullua në Normandi, tha ministri francez i transportit Philippe Tabarot në një postim në X.
Ndërprerje kishte edhe në aeroporte, me fluturime të devijuara nga qendra kryesore e Parisit, Charles de Gaulle, në aeroportin Orly, dhe priten devijime në aeroporte të tjera franceze dhe evropiane, shtoi ai.
Meteo France, agjencia meteorologjike e Francës, ka lëshuar alarme portokalli për pjesën më të madhe të veriperëndimit të vendit, duke thënë se erërat e forta dhe stuhitë do të vazhdojnë deri të premten vonë.
Një stuhi e dytë e quajtur Boelo pritet të ndikojë në Irlandën e Veriut, Skocinë dhe pjesë të Anglisë veriore gjatë fundjavës, tha Zyra Meteorologjike e Britanisë.
Shirat e rrëmbyeshëm pritet të lëvizin nga perëndimi deri të shtunën, ndërsa forca e erës rritet me shpejtësi në zonat e ekspozuara, tha zyra e Meteorologjisë.
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