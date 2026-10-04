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04 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Sulm ajror izraelit godet Haddatha-n në Libanin jugor

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Pamje nga distrikti Bint Jbeil në Libanin jugor, ku ndodhet qyteti Haddatha.

Avionët izraelitë goditën sot qytetin Haddatha në distriktin Bint Jbeil të Libanit jugor, duke goditur periferinë e qytetit, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit, siç njofton Al Jazeera.

Detaje të mëtejshme për viktimat apo dëmet e shkaktuara nga sulmi nuk janë bërë ende të ditura nga burimet zyrtare libaneze.

Sulmi vjen në një seri goditjesh të vazhdueshme izraelite në Libanin jugor, të cilat janë intensifikuar paralelisht me luftën SHBA–Izrael kundër Iranit dhe aleatëve të tij rajonalë, duke mbajtur të hapur një front të dytë përtej Gazës dhe Jemenit.

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