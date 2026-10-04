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04 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Ushtria izraelite pretendon se vrau një anëtar të Hamasit në Khan Younis

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Shkatërrime në Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës.

Ushtria izraelite pretendon se ka vrarë një burrë që e përshkruan si anëtar të Hamasit në një sulm në Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës, siç njofton Al Jazeera.

Në një deklaratë në X, ushtria tha se personi ishte Saqr Nabil Musa al-Qaisi dhe pretendoi se ai kishte marrë pjesë në sulmet e 7 tetorit 2023 në Izraelin jugor, pa paraqitur prova për këtë pretendim. Ushtria shtoi se al-Qaisi ishte i përfshirë në rekrutimin dhe aktivizimin e anëtarëve të Hamasit, çka sipas saj përbënte shkelje të marrëveshjes së armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja.

Hamasi nuk ka komentuar ende pretendimin e ushtrisë izraelite. Rasti vjen mes akuzave të ndërsjella për shkelje të armëpushimit, ndërsa luftimet në Gaza vazhdojnë paralelisht me luftën më të gjerë SHBA–Iran.

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