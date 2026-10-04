Përshkallëzim në Bregun Perëndimor: një palestinez vdes në pikë kontrolli, mbi 15 të plagosur
Përshkallëzimi është rendi i ditës në Bregun Perëndimor të okupuar gjatë orëve të fundit, me më shumë se 15 të plagosur dhe një të vrarë në sulme nga ushtarët dhe kolonët izraelitë, raporton korrespondenti i Al Jazeera nga Tulkarem.
Sipas Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze, një burrë palestinez vdiq pasi u ndalua dhe u keqtrajtua nga ushtarët izraelitë në një pikë kontrolli ushtarak pranë Ramallahut. Ushtarët e ndaluan ndërsa po kalonte, i morën dokumentin e identitetit, e mbajtën dhe e sulmuan fizikisht; ai më vonë vdiq në vendngjarje. Familja është njoftuar, dhe ushtria izraelite ka nisur një hetim, sipas burimeve palestineze.
Komisioni i Rezistencës ndaj Kolonizimit dhe Murit tha se kolonët kanë kryer më shumë se 62,000 sulme kundër Bregut Perëndimor që nga fillimi i luftës në Gaza dy vjet më parë — një kurbë reale në rritje, sidomos me sezonin e vjeljes së ullinjve, ku kolonët po sekuestrojnë dhe djegin sipërfaqe të mëdha toke.
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