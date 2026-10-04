Izraeli mbyll të gjitha kalimet në Bregun Perëndimor dhe Gaza nga 5 deri më 7 tetor
Izraeli do të mbyllë të gjitha kalimet në Bregun Perëndimor të okupuar dhe në Rripin e Gazës nga 5 deri më 7 tetor, në kohën e festës hebraike të Yom Kippur-it, siç njofton Al Jazeera.
Ministri i Mbrojtjes Israel Katz urdhëroi mbylljen, duke thënë se ajo në Bregun Perëndimor do të jetë gjithëpërfshirëse, ndërsa kalimet e Gazës do të mbyllen vetëm më 6 dhe 7 tetor. Në një njoftim sigurie të dielën, ambasada amerikane në Jeruzalemin Perëndimor tha se është informuar se kalimet e Bregut Perëndimor do të mbyllen edhe më 7 tetor 2026 — një zgjatje njëditore e mbylljes për Yom Kippur-in.
Mbyllja vjen në një moment tensioni të lartë rajonal, ndërsa lufta SHBA–Izrael kundër Iranit ka hyrë në muajin e tetë dhe frontet mbeten të hapura nga Jemeni e Libani deri në Gaza.
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