Sulmet kibernetike ndaj firmave ligjore janë dyfishuar që nga viti 2023, paralajmëron raporti i CrowdStrike
Raporti i ri i CrowdStrike thotë se kundërshtarët emëruan 455 entitete ligjore në faqet ku publikohen të dhënat e vjedhura, 39% më shumë se një vit më parë, ndërsa sulmuesit përdorin gjithnjë e më shumë inteligjencën artificiale agjentike.
Siç njofton Reuters, sulmet kibernetike ndaj firmave ligjore dhe entiteteve të tjera të industrisë ligjore janë dyfishuar që nga viti 2023, sipas kërkimit të ri të firmës së sigurisë kibernetike CrowdStrike, të publikuar të mërkurën. Rritja vjen mes shqetësimeve se sulmuesit po përdorin teknologjinë e inteligjencës artificiale agjentike për sulme më të sofistikuara dhe më efikase.
Raporti “2026 Legal Threat Landscape” i CrowdStrike, që mbulon një periudhë njëvjeçare deri në gusht 2026, thotë se kundërshtarët emëruan 455 entitete ligjore në faqet ku publikohen të dhënat e vjedhura, 39% më shumë se një vit më parë. Firmat ligjore mbajnë komunikimet e klientëve korporativë, detaje të bashkimeve dhe blerjeve, pronësi intelektuale, çështje qeveritare dhe të dhëna financiare, çka i bën ato objektiva tërheqës për sulmuesit që kërkojnë fitim financiar dhe informacion strategjik.
“Gjithnjë e më shumë sulmues po përdorin teknologjinë agjentike për të demokratizuar hakimin”, tha Adam Meyers, zëvendëspresident i lartë i CrowdStrike për operacionet kundër kundërshtarëve. “Do të bëhet shumë më keq përpara se të përmirësohet.” Kërcënimet, sipas raportit, vijnë nga grupe të krimit elektronik me motiv fitimi dhe nga kundërshtarë shtetërorë, ndërsa grupet e lidhura me Kinën ka të ngjarë të mbeten kërcënimi më i madh i mbledhjes së inteligjencës për sektorin ligjor.
Raporti gjeti gjithashtu, për herë të parë, një entitet që synon softuer specifik për industrinë ligjore: sulmuesit shfrytëzuan një dobësi në softuerin që firmat përdorin për matjen e kohës dhe faturimin. Në një episod në nëntor, kriminelë kibernetikë punësuan një shtetas rus që hyri fizikisht në një firmë ligjore amerikane duke u paraqitur si punonjës i brendshëm i IT-së, ndërsa shumë firma të sulmuara së fundmi kanë thënë se ranë viktimë e “inxhinierisë sociale”.
Përballë këtij rreziku, CrowdStrike u rekomandon firmave ligjore të forcojnë vërtetimin me shumë faktorë, të rrisin kontrollin mbi mjetet e qasjes në distancë, të forcojnë qeverisjen e qasjes në të dhëna dhe të përgatiten për vjedhje të dhënash, zhvatje dhe operacione shkatërruese.
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