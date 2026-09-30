TABUK – Sulm në avionin Flydubai, pasagjerët neutralizojnë bashkëpilotin
TEL AVIV, 30 shtator /ATSH – ANSA/ – Një incident i rëndë është regjistruar sot në bordin e fluturimit FZ1071 të kompanisë Flydubai, ku një bashkëpilot, i armatosur me thikë, dyshohet se ka sulmuar komandantin e avionit dhe është përpjekur të shkaktojë rrëzimin e tij.
Sipas rindërtimeve paraprake, situata është neutralizuar falë ndërhyrjes së disa pasagjerëve dhe pilotëve jashtë shërbimit që ndodheshin në bord.
Ata arritën ta immobilizonin dhe ta lidhnin të dyshuarin, përpara se ta dorëzonin te autoritetet saudite pas uljes së sigurt të avionit në aeroportin e Tabukut.
Incidenti ka shkaktuar shqetësim të madh në Izrael, ku autoritetet e kanë trajtuar ngjarjen si një kërcënim të mundshëm terrorist.
Sipas burimeve të cituara nga Channel 12, autoritetet izraelite nuk kanë aktualisht të dhëna që sulmuesi të jetë udhëzuar nga Irani apo nga ndonjë organizatë tjetër e strukturuar.
Dyshimi paraprak është se ai mund të ketë vepruar i vetëm.
Sipas informacioneve të publikuara, i dyshuari është shtetas omanitas dhe dyshohet se kishte edhe një shtetësi tjetër, çka do t’i mundësonte të ishte pjesë e ekuipazhit në një linjë ajrore për të cilën Izraeli vendos kufizime lidhur me kombësinë e anëtarëve të ekuipazhit
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, e cilësoi ngjarjen si një tentativë për sulm xhihadist dhe tha se tragjedia ishte shmangur falë ndërhyrjes së pasagjerëve dhe një piloti rezervë.
Sipas tij, nga informacionet paraprake, qëllimi i të dyshuarit ishte të shkaktonte rrëzimin e avionit me të gjithë pasagjerët në bord.
Edhe kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, shprehu vlerësimin e tij për personat që ndërhynë në avion dhe deklaroi se kishte dhënë udhëzime për strukturat e sigurisë që të përgatiteshin për çdo kërcënim të mundshëm të mëtejshëm.
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