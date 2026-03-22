Tiranë 12°C · Pjesërisht vranët 22 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.23 ▲2.8%
ARI 4,575 ▼0.67%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855 EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855
₿ CRYPTO
BTC $68,698 ▼ -2.38% ETH $2,080 ▼ -3.24% XRP $1.3921 ▼ -3.33% SOL $87.2800 ▼ -2.61%
22 Mar 2026
Breaking
Baba Mondi: Sulltan Nevruzi, mundësi për të reflektuar mbi virtytet që na udhëheqin Irani paralajmëron kundërpërgjigje ndaj SHBA-së ndaj kercenimeve te Trump Akuzohen për korrupsion, por protestojnë kundër tij… Rritja e çmimeve të karburanteve, Taskforca zbulon shkelje të rënda në tregun e hidrokarbureve 16-vjeçari nga Kosova, Erblin Osmani, debuton te Bajerni i Mynihut
Menu
Politika

“Të gjithë para Kryeministrisë”, mesazhi i Berishës pak orë para protestës

· 2 min lexim

Pak orë para protestës së thirrur nga opozita më 18:00 para Kryeministrisë, kreu i PD Sali Berisha ka dhënë një mesazh përmes një postimi në rrjetet sociale. Berisha thekson rëndësinë e datës 22 mars, duke bërë thirrje që të gjithë të bashkohen kundër Ramës.

22 Mars 1992 – dita kur lindi demokracia. 22 Mars sot – dita për ta mbrojtur demokracinë! Ora 18:00, të gjithë para Kryeministrisë kundër Edi Ramës që e përdor ligjin si mburojë për vjedhjet e tij”, shkruan Berisha në një postim në “Facebook’, të shoqëruar me një foto nga viti 1992.

Demokratët kanë zgjedhur që protestën ta zhvillojnë pikërisht sot për simbolikën e 22 marsit të vitit 1992, ditë që shënon fitoren e PD-së në zgjedhjet pluraliste pas rënies së komunizmit.

A2CNN ka mësuar se në protestë nuk pritet të mbahen fjalime nga eksponentët politikë, sikurse ndodh zakonisht.

Ditën e sotme pritet të ketë lëvizje të turmës dhe protesta nuk do të përqendrohet vetëm para godinës së Kryeministrisë. Po ashtu intenerari është ende në diskutim nga organizatorët.  Po ashtu protesta nuk do të ketë një regji qendrore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

