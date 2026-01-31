Te radha e qumështit
Këto partitë e reja, që sa herë u kërkohet të bëhen bashkë thonë nuk afrohemi te Berisha, më sjellin ndër mend një episod nga jeta. Atëherë kur rrinim në radhë për një shishe qumësht.
Ngjitur me ne, thuajse çdo natë vinte dhe Berti, një fqinji im. Që në 3 të mëngjesit. E ndërsa prisnim makinën që do sillte furnizimin bënim dhe muhabete të përgjithshme. Për të shtyrë kohën.
Një ditë, sapo feksi mëngjesi, më tha:
-Unë nuk e pi fare qumështin, as kosin nuk e dua.
-Vërtet? Pse kështu? Mua më shijon shumë, -i thashë.
Ai heshti një çast e tha:
-Do kem alergji siç duket se pas gllënjkës së parë më mbushet trupi me pulla të kuqe.
Më erdhi keq, por dhe m’u duk çudi se sërish ai çdo nate rrinte aty, ngujuar te radha e bulmetores.
-Po në se nuk e pi, pse vjen dhe e ble? -e pyeta.
-Se duhet të ushqej fëmijët. Atyre u duhet. Nuk mendoj për veten, -më tha shpejt e shpejt.
Kështu dhe partitë e reja. Nga që kanë ‘alergji’ prej Berishës lenë pa ‘qumësht’ gjithë Shqipërinë.
Në se ai ju zë hisen e diellit atëherë mendoni që Berisha ka votues thuajse gjysmën e popullit që shkon te kutia. Edhe në ditët me vjedhjet më të mëdha Berisha ‘rrëmben’ mbi 500 mijë vota.
Andaj o partiçka, që mos ngeleni -içka, -içka, mendoni për vendin. Mos shihni veç hallin e interesat tuaja, mos rrini të frikësuar pas ‘alergjisë’. Bashkohuni, krijoni një front të madh se populli do ‘qumësht’. Ai është fëmija juaj. Duhet ‘ushqyer’ që të rritet…