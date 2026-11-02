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Bota

Të shtëna me armë pranë një plazhi në Kaliforni, raportohet për viktima dhe të plagosur

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Disa persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një të shtënë me armë pranë Moss Landing State Beach në Kaliforni të hënën, raportuan mediat lokale, duke cituar Zyrën e Sherifit të Qarkut Monterey.

Të shtënat ndodhën pak pas mesnatës në një rrugë që të çon në plazh në Qarkun Monterey, përgjatë bregdetit qendror të Kalifornisë në jug të San Franciskos, raportuan mediat vendase.

Policia e Parqeve Shtetërore të Kalifornisë mbylli rrugën dhe plazhin ndërsa autoritetet hetuan incidentin.

Zyrtarët thanë se nuk kishte asnjë kërcënim aktiv për komunitetin.

Numri i saktë i personave të vrarë ose të plagosur dhe rrethanat e të shtënave nuk u bënë të ditura menjëherë.

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