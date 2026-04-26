Të shtënat në darkën e Trump, reagon Kallas: Dhuna politike nuk ka vend në një demokraci
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas përmes një postimi në "X" ka reaguar lidhur me të shtënat e regjistruara gjatë darkës së
Ajo shtoi se ngjarjet që synonjnë të nderojnë shtypin e lirë nuk duhet të bëhet kurrë një skenë frike.
Të pranishmit menjëherë u shtrinë në dysheme. Presidenti dhe zonja e parë Melania Trump, të cilët ishin ulur në tryezën qendrore në një vend të ngritur përballë mysafirëve, u larguan nga rojet e sigurisë.
Agjentët e shërbimit sekret hynë në dhomë të armatosur rëndë. Forcat e sigurisë më pas urdhëruan mysafirët, gazetarë, ministra, politikanë dhe personalitete të ndryshme, të largoheshin nga salla e madhe që ndodhej në bodrumin e parë të hotelit. Autori i ngjarjes menjëherë u arrestua ndërsa vijonë hetimet.
Relieved that everyone who attended, including President Trump, are safe after the shooting at the White House Correspondents’ Dinner. Political violence has no place in a democracy. An event meant to honour a free press should never become a scene of fear. I wish the injured…
