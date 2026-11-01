TEKSAS – Një rekord prej 7,5 milionë personash votuan për zgjedhjet e mesmandatit
TEKSAS, 1 nëntor /ATSH-ANSA/ – Teksasi ka parë një pjesëmarrje rekord të votuesve përpara zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.
Sipas të dhënave paraprake nga Zyra e Sekretarit të Shtetit, 7 410 631 votues kishin hedhur tashmë votat e tyre deri të premten, më 30 tetor, duke përfshirë si votat personale, ashtu edhe ato të dërguara me postë.
Kjo është pjesëmarrja më e lartë e regjistruar ndonjëherë për zgjedhje të mesmandatit në këtë shtet, sipas ”Texas Tribune”.
Votuesit e hershëm përfaqësojnë 38,92% të afërsisht 19 milionë votuesve të regjistruar.
Kjo shifër tejkalon ndjeshëm zgjedhjet e mesmandatit të vitit 2022, kur afërsisht 5,5 milionë njerëz hodhën votat e tyre herët, dhe zgjedhjet e mesmandatit të vitit 2018, kur totali ishte pak më pak se 4,9 milionë.
Sipas gazetës ”Texas Tribune”, pjesëmarrja ishte veçanërisht e lartë në zona të mëdha urbane, duke përfshirë qarkun Harris (Houston), qarkun Dallas dhe qarkun Tarrant (Fort Worth), territore të rëndësishme për zgjedhjet e përgjithshme./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.