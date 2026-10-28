Telekomi maqedonas lëshon në përdorim rrjetin e parë të pavarur 5G+ në Maqedoninë e Veriut
Rrjeti 5G Standalone sjell segmentimin e rrjetit dhe shërbimin e ri T Priority për përdoruesit me parapagim mujor
Makedonski Telekom e lëshoi zyrtarisht në përdorim rrjetin e parë të pavarur 5G+ në Maqedoni — 5G Standalone — duke hapur, siç njofton Ekonomija i Biznis, një epokë të re në zhvillimin e shërbimeve mobile. Bëhet fjalë për një nga ndryshimet më të mëdha teknologjike në rrjetet mobile në dekadën e fundit, që krijon bazë për lidhje më të personalizuar, më fleksibël dhe më të sigurt.
Hapi vjen në vitin kur kompania shënon 30 vjet nga rrjeti i parë mobil në Maqedoni. Ndryshe nga rrjeti 5G, që një pjesë të funksioneve bazë i realizon përmes infrastrukturës ekzistuese 4G, rrjeti 5G+ përdor arkitekturë të pavarur 5G dhe mundëson funksione të avancuara të rrjetit.
Një nga mundësitë më të rëndësishme është segmentimi i rrjetit (Network Slicing): brenda rrjetit krijohen segmente virtuale të veçanta, të përshtatura për shërbime dhe aplikacione të ndryshme, me shpejtësi, kohë reagimi dhe prioritet lidhjeje përkatës, kështu që përdoruesit marrin cilësi shërbimi të përshtatur me nevojat e tyre.
Drejtoresha kryesore për teknikë dhe IT e Makedonski Telekom, Maja Milosavlevska Naumovska, deklaroi se 5G+ është fillimi i gjeneratës së re të shërbimeve mobile, se rrjeti deri tani ofronte të njëjtën përvojë për të gjithë, ndërsa tani mund të ofrohet lidhje e përshtatur me nevojat konkrete — për shembull lidhje e qëndrueshme me prioritet në koncert me mijëra njerëz ose në një videothirrje të rëndësishme biznesi — dhe se teknologjia hap mundësi për cloud gaming, aplikacione AI, pajisje të lidhura dhe zgjidhje të avancuara për bizneset dhe industrinë.
Për përdoruesit, mundësitë e reja vijnë përmes shërbimit T Priority, që mundëson qasje prioritare të garantuar në rrjet përmes Network Slicing. Shërbimi aktivizohet thjesht përmes aplikacionit Telekom MK dhe vlen 24 orë nga aktivizimi.
5G+ është e disponueshme për të gjithë përdoruesit postpaid të Makedonski Telekom që ndodhen në zonë me mbulim 5G+, kanë kartë SIM dhe telefon që e mbështet teknologjinë, me përditësimin e fundit softuerik. Në fazën fillestare shërbimi mund të përdoret në modelet T Phone 3 Pro, Samsung Galaxy S26, S26+ dhe S26 Ultra, e së shpejti edhe Xiaomi 14T Pro dhe Xiaomi 15; lista e telefonave të mbështetur do të zgjerohet gradualisht.
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