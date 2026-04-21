S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 86.67 ▼0.86 % ARI 4,814 ▼0.3 % S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 86.67 ▼0.86 % ARI 4,814 ▼0.3 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
Moda

Tendenca e Fustaneve me Dantellë: Eleganca e Përhershme në Modë

Veshjet me dantellë kthehen në fokusin e modës me stil dhe elegancë

Modelet e frymëzuara nga boudoir kanë qenë gjithmonë të njohura për mënyrën elegante sesi zbutin një veshje. Ato përfshijnë jo vetëm detaje luksoze si papuçet mëndafshi dhe setet e pijamave prej saten, por sidomos fustanet me dantellë, të cilat i japin një freski të përjetshme veshjes së përditshme.

Që nga koha e Céline nën drejtimin e Phoebe Philo, kur për koleksionin e pranverës 2016 paraqiti fustane me dantellë në pasarelë, kjo tendencë ka fituar gjithnjë e më shumë vëmendje. Markat si Simone Rocha dhe Rohé kanë ofruar interpretime të reja dhe të freskëta, ndërsa dizajnet e Chemena Kamali për Chloé janë bërë zgjidhje ideale për dasmat e pranverës apo verës.

Për këtë sezon pranverë, inkurajohet shtimi i një fustane me panel delikat dantelle në garderobë. Ky detaj ka një romancë të brendshme, por forca e tij qëndron në versatilitetin e padiskutueshëm. Një fustan me dantellë mund të kombinohet me këmisha të freskëta të bardha ose me sandale elegante, duke reflektuar një pamje të re dhe modeste. Nëse kërkoni diçka të guximshme, provoni ta vishni mbi pantallona të gjera për një pamje të freskët dhe bashkëkohore.

Ngjyrat e gjalla janë gjithashtu pjesë e kësaj tendence: një fustan i kaltër me dantellë, një xhaketë e gjelbër apo një qafore shumëngjyrëshe janë detajet e duhura që japin gjallëri çdo veshjeje pranverore. Për ngjarje më të veçanta, kombinimin me një xhaketë të madhe krijon një pamje elegante dhe harmonike.

Revista “Harper’s Bazaar”, e njohur për mbulimin e trendeve të modës dhe bukurisë për më shumë se 150 vite, vazhdon të jetë burim frymëzimi për shumëçka që është e re dhe në kërkim të risive në modë.

