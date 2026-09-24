«Tenzing» i Hiddleston dhe Dafoe hap sot edicionin e 22-të të Festivalit të Filmit në Zurich
ZURICH, 24 shtator 2026 – Sonte, në Kongresshaus të Zurich-ut, nis edicioni i 22-të i Festivalit të Filmit në Zurich (ZFF), i hapur me premierën evropiane të filmit «Tenzing» në orën 20:00. Festivali, që këtë vit mbart moton «dream big», zgjat 11 ditë dhe përfundon më 4 tetor.
«Tenzing», me regji të Jennifer Peedom – e njohur për dokumentarët «Sherpa» dhe «Mountain» – rrëfen historinë e vërtetë të sherpas Tenzing Norgay (Genden Phuntsok) dhe Sir Edmund Hillary (Tom Hiddleston), dy të parët që u ngjitën në majën e Everestit në vitin 1953. Willem Dafoe luan udhëheqësin e ekspeditës, John Hunt, ndërsa në kastë marrin pjesë edhe Thinley Lhamo (Dawa) dhe Caitríona Balfe (Jill Henderson). Filmi është një produksion i Apple Original Films.
Drejtori i festivalit, Christian Jungen, e ka përshkruar filmin si pasqyrë të guximit dhe respektit për natyrën, duke vlerësuar gjithashtu punën e regjisores me komunitetin sherpa.
Programi i sotëm është i ngjeshur: tapeti i gjelbër nis në orën 17:45, ndërsa Hiddleston dhe Dafoe pritet të paraqiten rreth orës 18:15. Më herët gjatë ditës, në orën 13:00, Tom Hiddleston merr pjesë në serinë «ZFF Masters», ndërsa aktorja Luna Wedler nderohet me çmimin Golden Eye.
«Tenzing» debutoi në Festivalin e Torontos (TIFF) më 15 shtator, del në kinema më 9 tetor dhe në Apple TV+ më 16 tetor. Në seksionin «Gala Premieres» të këtij edicioni përfshihen edhe «Love, After All» i Andreas Dresen, «How Can I Help?» i Doris Dörrie, «I Play Rocky», «Josephine» dhe «111 – Echoes from Halifax».
Burimi: Zurich Film Festival
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