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Ekonomia

Ndryshime në tregjet e kriptomonedhave, ja sa shitet Bitcoin

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Bitcoin po tregohet rreth nivelit 77 mijë dollarë, pas një trafikjeje të lehtë nga niveli 78 mijë dollarë, ndërsa investitorët po tregohen më të kujdesshëm para takimit të Rezervës Federale të SHBA-së, përcjell KosovaPress.

Sipas të dhënave të historisë, kriptovaluta më e madhe në botë po lëviz rreth 77 mijë e 100 dollarëve, me lehtësi të lehtë ditore.

“The Economic Times” shkruan se presioni mbi Bitcoinin ka ardhur nga marrja e fitimeve dhe likuidimet në pozicionet me levë, pas tentimit për të kaluar më lart. Kapitalizimi global i tregimeve të kriptovalutave është rritur në 2.73 trilion dollarë, sipas të dhënave të cituara nga The Economic Times.

Analistët vlerësojnë se takimet e Fed-it më 15 dhe 16 janë përcaktuar për lëvizjen e radhës në shtator të botës së kriptovalutave. Në fokus janë inflacioni amerikan, pritjet për normat e interesit dhe oreksit e investitorëve për asetet me rrezik.

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