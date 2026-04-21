Tiranë 12°C · Pjesërisht vranët 21 April 2026
S&P 500 7,109 ▼0.24%
DOW 49,443 ▼0.01%
NASDAQ 24,404 ▼0.26%
NAFTA 86.37 ▼1.2%
ARI 4,838 ▲0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,919 ▲ +2.32% ETH $2,318 ▲ +1.83% XRP $1.4259 ▲ +1.46% SOL $85.5200 ▲ +2%
S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 86.37 ▼1.2 % ARI 4,838 ▲0.19 % S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 86.37 ▼1.2 % ARI 4,838 ▲0.19 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
21 Apr 2026
Breaking
Menu
Moda

8 mënyra si të stilosh një fustan me dantellë për pranverën 2026

· 3 min lexim

Pjesët e frymëzuara nga boudoir kanë pasur gjithmonë një aftësi të veçantë për të zbutur një veshje. Pantoflat prej kadifeje, bluzat prej mëndafshi apo setet e stilit “pizhama” sjellin një elegancë të natyrshme dhe të lehtë. Megjithatë, ndër të gjitha këto elemente, një pjesë dallohet për praktikitetin dhe fleksibilitetin e saj në përditshmëri: fustani me dantellë.

Ky stil ka filluar të rikthehet gradualisht që nga periudha e Phoebe Philo te Céline, ndërsa sot është rishfaqur fuqishëm në koleksionet e markave si Simone Rocha, Rohé dhe Chloé. Ajo që e bën këtë fustan të veçantë është aftësia për t’u përshtatur në shumë situata—nga veshjet casual deri te ato elegante.

Më poshtë janë 8 mënyra konkrete për ta stiluar këtë trend gjatë pranverës 2026:

1. Me ngjyra pranverore

Një fustan me dantellë në nuanca të lehta si blu e hapur apo rozë mund të kombinohet me një kardigan jeshil dhe aksesorë shumëngjyrësh për një pamje të freskët dhe energjike.

2. Fustan mbi pantallona

Një nga kombinimet më moderne është vendosja e fustanit mbi pantallona të gjera (si cargo). Kontrasti mes elegancës së dantellës dhe stilit utilitar krijon një pamje të re dhe aktuale.

3. Me këmishë oversize

Nëse fustani duket shumë i guximshëm, një këmishë e bardhë oversize e veshur sipër e bën menjëherë më të përditshëm dhe të balancuar.

4. Për darka dhe evente

Për një pamje më elegante, mjafton të shtosh një palë taka të ulëta (stil ’90s) dhe bizhuteri minimaliste. Silueta e thjeshtë e fustanit bën pjesën më të madhe të punës.

5. Me T-shirt dhe capri

Për një stil më casual dhe modern, vendos një bluzë të thjeshtë mbi fustan dhe kombinoje me pantallona capri dhe balerina.

6. Stil fundjave

Një fustan mini me print dhe dantellë mund të kombinohet me një xhaketë xhins dhe një shall koke për një pamje të lirshme dhe praktike.

7. Frymëzim nga vitet ’90

Kombinimi klasik: fustan me dantellë, kardigan, sandale me rripa dhe bizhuteri argjendi. Minimalist, i pastër dhe gjithmonë në modë.

8. Me blazer oversize

Për raste më formale, një blazer i madh mbi fustan krijon një balancë perfekte mes elegancës dhe strukturës.

Në thelb, fustani me dantellë është një nga pjesët më të gjithanshme të sezonit. Mund të vishet në mënyrë romantike, moderne apo edhe sportive, në varësi të kombinimeve. Ky fleksibilitet e bën atë një zgjedhje ideale për pranverën 2026, duke ofruar mundësi të pafundme për stil personal.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu