«The Heart»: Joaquina Kalukango dhe Heidi Blickenstaff prinë muzikalin e ri Off-Broadway — fotot e para nga provat
Roundabout Theatre Company sjell në skenë adaptimin muzikor të romanit të Maylis de Kerangal «Réparer les vivants», me regji të fituesit të Tony-t Christopher Ashley; shfaqjet nisin më 8 tetor në Laura Pels Theatre, me hapjen zyrtare më 29 tetor.
Roundabout Theatre Company ka nisur provat për «The Heart», muzikalin e ri që do të ngjitet në skenën Off-Broadway të Laura Pels Theatre, në Qendrën për Teatër Harold and Miriam Steinberg, siç njofton Playbill me publikimin e fotove të para nga provat. Produksioni do të shfaqet nga 8 tetori deri më 6 dhjetor, ndërsa hapja zyrtare është caktuar për 29 tetor.
Vepra është adaptimi muzikor i romanit «Réparer les vivants» të Maylis de Kerangal (2014): historia përqendrohet rreth një sërfisti të ri, jeta e të cilit ndërpritet papritur, ndërsa një i huaj merr një shans të dytë. Sipas Playbill-it, rrahja e një zemre të vetme vë në lëvizje dy familje dhe një ekip mjekësh në 24 orë që «nuk mund të kishin më shumë rëndësi».
Kastin e kryeson fituesja e çmimit Tony, Joaquina Kalukango («Paradise Square», «Slave Play»), në rolin e Marianne Lamar, së bashku me Heidi Blickenstaff («Jagged Little Pill», «Something Rotten!») si Claire dhe Drew Gehling («& Juliet», «Almost Famous») si Dr. Breva. Në kaste janë gjithashtu Nick T. Daly, Lincoln Clauss, Jason Tam, Bre Jackson, Max McKenna dhe Wren Rivera, si dhe katër understudy.
Regjinë e mban fituesi i Tony-t Christopher Ashley, librin dhe tekstet shtesë i ka shkruar Kait Kerrigan («The Great Gatsby»), muzikën dhe tekstet Anne dhe Ian Eisendrath, ndërsa koreografinë e firmos Mandy Moore, koreografja e turneut «Eras Tour» të Taylor Swift-it, sipas Playbill-it. Casting-u është nga Tara Rubin e kompanisë TRC.
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