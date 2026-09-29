«The Holes» zgjat shfaqjet Off-Broadway: drama e re e Max Wolf Friedlich-it, me Robert Pattinson si producent ekzekutiv, vazhdon deri më 15 nëntor
Vetëm një javë pas mbrëmjes së hapjes, premiera botërore në The Wild Project shtyn mbylljen nga 18 tetori; kthehet në skenën e Nju Jorkut dramaturgu i «JOB»-it.
Vetëm një javë pas mbrëmjes së hapjes më 22 shtator, «The Holes», drama e re e Max Wolf Friedlich-it, ka zgjatur premierën botërore në The Wild Project Off-Broadway. Siç njofton Playbill, produksioni, që fillimisht duhej të mbyllej më 18 tetor, tani do të vazhdojë të luajë deri më 15 nëntor.
Suksesit nuk i ka munguar as yllësia: producent ekzekutiv i shfaqjes është vetë Robert Pattinson, përmes kompanisë së tij Icki Eneo Arlo — hyrja e parë e kompanisë në teatër. Friedlich kthehet në skenën e Nju Jorkut pas suksesit shpërthyes të dramës së tij të vlerësuar nga kritika «JOB», që u transferua në Broadway pak pas premierës Off-Broadway në Connelly Theatre.
«The Holes» interpretohet nga Bubba Weiler, Grantham Coleman, Tina Benko dhe Jack Mulhern, me regji të Michael Herwitz. Ngjarja zhvillohet në një bar të rrënuar në një qytet “upstate” që po gentrifikon me shpejtësi, ku një dhomë e pasme e kyçur premton kënaqësi, lehtësim — dhe ndoshta diçka shumë më të rrezikshme. Një komedi e errët që eksploron “luftërat e mëdha që po formësojnë të ardhmen tonë”, duke vënë turpin përballë dëshirës, traditën përballë përparimit dhe komunitetin përballë individualizmit.
Biletat dhe informacione të mëtejshme gjenden në faqen zyrtare të produksionit, TheHolesPlay.com.
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