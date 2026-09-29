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29 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Rubio: Dyshohet “aktor i huaj” pas komplotit pranë bazës britanike që përdoret nga SHBA — përmend kërcënimet e Iranit

Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio e quajti "një situatë shumë serioze" planin e dyshuar me bombë pranë bazës ajrore RAF Fairford në Britani dhe paralajmëroi pasoja nëse pas tij qëndron një "aktor i huaj"; Irani e mohon çdo përfshirje.

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Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio. Foto: Departamenti Amerikan i Shtetit (domain publik, Wikimedia Commons)

Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio ka thënë se Uashingtoni dyshon për përfshirjen e një “aktori të huaj” në planin e dyshuar me bombë pranë bazës ajrore britanike RAF Fairford, e cila përdoret edhe nga forcat amerikane, dhe ka paralajmëruar se do të ketë pasoja për një sulm ose tentativë sulmi ndaj interesave amerikane.

Siç njofton Al Jazeera, në një intervistë për Fox News, Rubio e përshkroi çështjen si “një situatë shumë serioze”, duke pranuar se lirimi me garanci i pesë të dyshuarve të arrestuar pranë bazës të dielën i kishte “shqetësuar” disa njerëz. Ai tha se Uashingtoni po bashkëpunon ngushtë me hetuesit britanikë dhe falënderoi autoritetet e Londrës për ndihmën në shpërbërjen e planit të dyshuar.

Rubio shtoi se “ka gjëra që nuk mund t’i them në transmetim”, duke lënë të kuptohet se detaje të reja për përfshirjen e dyshuar të një shteti të huaj mund të dalin në ditët në vijim. Duke përmendur si shembull kërcënimet e Iranit ndaj interesave amerikane, ai paralajmëroi: “Ajo që ndodhi këtë fundjavë mund të kishte qenë — dhe besoj se ishte — një kërcënim shumë serioz.”

Nga ana tjetër, Teherani e ka mohuar kategorikisht çdo lidhje me planin. Kreu i forcës kombëtare britanike kundër terrorizmit ka thënë se hetimi do të shqyrtojë nëse pas ngjarjes mund të qëndrojë një shtet i huaj, por policia britanike nuk ka akuzuar publikisht asnjë shtet.

Incidenti vjen në një moment tensioni të lartë mes Uashingtonit dhe Teheranit, ndërsa përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit shtatëmuajsh vazhdojnë përmes ndërmjetësve — dhe në sfondin e debatit të vazhdueshëm për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe programin bërthamor të Iranit.

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