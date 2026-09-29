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Teater

«Trainspotting» bëhet muzikal: premiera botërore festoi mbrëmjen e hapjes në West End

«Trainspotting» bëhet muzikal: premiera botërore festoi mbrëmjen e hapjes në West End

· 2 min lexim

Irvine Welsh-i, autori skocez i romanit kult "Trainspotting", ka sjellë në skenë një adaptim krejtësisht të ri muzikor të veprës së tij: premiera botërore festoi mbrëmjen e hapjes në Theatre Royal Haymarket të Londrës, ku — siç njofton WhatsOnStage, e pranishme në ceremoni — kasti kryesor u mblodh për të festuar atë që vetë ekipi e përshkruan si "anti-muzikal".

Muzikali është shkruar nga vetë Welsh-i mbi bazën e romanit të tij të famshëm, ndërsa muzika dhe tekstet janë bashkëpunim i tij me Stephen McGuinness-in; regjia dhe zhvillimi artistik mbajnë firmën e Caroline Jay Ranger, ndërsa produksioni prezantohet nga Phil McIntyre Live. Partitura ndërthur këngë të lidhura me filmin origjinal të vitit 1996 me material të ri të shkruar enkas për skenë.

Në rolet kryesore luajnë Lewis Kidd si Rentoni, Sheridan Townsley si Sick Boy, Kieran Andrew si Spud, Frankie O’Connor si Begbie, Finlay Paul si Tommy dhe Yana Harris si Kelly — personazhet e dashura të historisë, të ndjekur tri dekada pas ekranizimit me Ewan McGregor-in, filmit që u bë prodhimi britanik me të ardhurat më të larta të vitit 1996 dhe u nderua me çmimin BAFTA për skenarin më të mirë.

Produksioni do të luajë në West End për një periudhë të kufizuar deri më 5 shtator, para se të nisë turneun në Britaninë e Madhe më 19 tetor — me pikënisjen, si nuk mund të ishte ndryshe, në Edinburgh. Robbie Scott, i dëmtuar gjatë provave, pritet t’i rikthehet rolit të Rentonit gjatë turneut, ndërsa biletat janë tashmë në shitje.

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