Theatre Aspen shpall grantet Solo Flights 2026: Bill Posley dhe Reza Salazar marrin nga 10,000 dollarë për shfaqjet e tyre solo
Dy autorët, veprat e të cilëve u shfaqën në edicionin e shtatë të festivalit Solo Flights në Aspen të Kolorados, do ta përdorin grantin për produksionet e ardhshme të shfaqjeve të tyre njëpersonëshe.
Theatre Aspen në Kolorado ka shpallë përfituesit e granteve Solo Flights për vitin 2026: dramaturgët dhe interpretuesit Bill Posley dhe Reza Salazar do të marrin nga 10,000 dollarë secili, në mbështetje të një produksioni të ardhshëm të shfaqjeve të tyre, siç njofton Playbill. Të dyja veprat u shfaqën muajin e kaluar në edicionin e shtatë të festivalit Solo Flights, platforma zhvillimore e teatrit kushtuar shfaqjeve me një interpretues të vetëm.
Salazar u nderua për veprën solo «This is Not an Immigrant Story», në të cilën interpreton vetë nën regjinë e Kate Whoriskey. Shfaqja ndjek rrugëtimin e një biri që përpiqet të kuptojë dhe të dojë nënën e tij, në një fëmijëri nomade si kllounë nëpër Amerikën e Jugut. Posley, skenarist i serialit «Shrinking» dhe komedian, u nderua për «The Day I Accidentally Went to War», me regji të Moritz von Stuelpnagel: historia e tij e vërtetë nis kur nëna i humbi shtëpinë në bixhoz, ai u regjistrua 17-vjeçar në Gardën Kombëtare për një shans të dytë, dhe ditën e diplomimit nga kampi stërvitor një avion goditi Kullat Binjake, duke e çuar papritur në luftën në Irak.
Paneli përzgjedhës i këtij viti përfshinte kritikun kryesor të teatrit të Chicago Tribune, Chris Jones, fituesen e çmimit Tony Anika Noni Rose, aktorin Bernard Dotson dhe fituesin e çmimeve Emmy dhe Grammy, Adam Kantor, sipas Playbill. Përveç dy veprave fituese, edicioni i shtatë i festivalit përfshiu edhe «Ruthless» të Liza Powel O’Brien, «Crusades» të Jason Gray Platt, «Nash» të Hannah Benitez dhe Kevin Cloud dhe «Destroying David» të Jason Odell Williams.
Solo Flights është një festival vjetor njëjavor zhvillimor për shfaqje njëpersonëshe, i nisur në vitin 2019, që i ka sjellë në Aspen artistë si Anthony Rapp, Phylicia Rashad, Regina Taylor, Bryce Pinkham, Kate Baldwin dhe Taylor Trensch. Grantet e këtij viti synojnë ta çojnë më tej rrugëtimin e dy veprave nga skena e festivalit drejt produksioneve të plota.
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