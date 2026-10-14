☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 14 Tetor 2026
S&P 500 7,705 ▼1.29%
DOW 51,500 ▼0.33%
NASDAQ 26,638 ▼2.08%
NAFTA 95.05 ▲0.97%
ARI 4,115 ▼1.5%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $81,809 ▼ -1.68% ETH $2,433 ▼ -3.08% XRP $1.3297 ▼ -3.2% SOL $104.3800 ▼ -3.25%
S&P 500 7,705 ▼1.29 % DOW 51,500 ▼0.33 % NASDAQ 26,638 ▼2.08 % NAFTA 95.05 ▲0.97 % ARI 4,115 ▼1.5 % S&P 500 7,705 ▼1.29 % DOW 51,500 ▼0.33 % NASDAQ 26,638 ▼2.08 % NAFTA 95.05 ▲0.97 % ARI 4,115 ▼1.5 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
14 Tet 2026
Breaking
Beige Book i Fed-it: Presionet e çmimeve po intensifikohen, tregu i punës në gjendje “pak punësime, pak largime” Sulmi kamikaz i një të mbyturi që të mbyt Ministri italian porosi nga Kosova: Mund të vendosim radarë në Ballkan për ta mbrojtur rajonin Champions: Barcola shkëlqen në fitoren e Liverpulit, Como mundet në Holandë Mos u habisni nga dhuna. Habituni që nuk ka plasur tenxherja më herët!
Menu
Teater

Theatre Aspen shpall grantet Solo Flights 2026: Bill Posley dhe Reza Salazar marrin nga 10,000 dollarë për shfaqjet e tyre solo

Dy autorët, veprat e të cilëve u shfaqën në edicionin e shtatë të festivalit Solo Flights në Aspen të Kolorados, do ta përdorin grantin për produksionet e ardhshme të shfaqjeve të tyre njëpersonëshe.

· 2 min lexim

Theatre Aspen në Kolorado ka shpallë përfituesit e granteve Solo Flights për vitin 2026: dramaturgët dhe interpretuesit Bill Posley dhe Reza Salazar do të marrin nga 10,000 dollarë secili, në mbështetje të një produksioni të ardhshëm të shfaqjeve të tyre, siç njofton Playbill. Të dyja veprat u shfaqën muajin e kaluar në edicionin e shtatë të festivalit Solo Flights, platforma zhvillimore e teatrit kushtuar shfaqjeve me një interpretues të vetëm.

Salazar u nderua për veprën solo «This is Not an Immigrant Story», në të cilën interpreton vetë nën regjinë e Kate Whoriskey. Shfaqja ndjek rrugëtimin e një biri që përpiqet të kuptojë dhe të dojë nënën e tij, në një fëmijëri nomade si kllounë nëpër Amerikën e Jugut. Posley, skenarist i serialit «Shrinking» dhe komedian, u nderua për «The Day I Accidentally Went to War», me regji të Moritz von Stuelpnagel: historia e tij e vërtetë nis kur nëna i humbi shtëpinë në bixhoz, ai u regjistrua 17-vjeçar në Gardën Kombëtare për një shans të dytë, dhe ditën e diplomimit nga kampi stërvitor një avion goditi Kullat Binjake, duke e çuar papritur në luftën në Irak.

Paneli përzgjedhës i këtij viti përfshinte kritikun kryesor të teatrit të Chicago Tribune, Chris Jones, fituesen e çmimit Tony Anika Noni Rose, aktorin Bernard Dotson dhe fituesin e çmimeve Emmy dhe Grammy, Adam Kantor, sipas Playbill. Përveç dy veprave fituese, edicioni i shtatë i festivalit përfshiu edhe «Ruthless» të Liza Powel O’Brien, «Crusades» të Jason Gray Platt, «Nash» të Hannah Benitez dhe Kevin Cloud dhe «Destroying David» të Jason Odell Williams.

Solo Flights është një festival vjetor njëjavor zhvillimor për shfaqje njëpersonëshe, i nisur në vitin 2019, që i ka sjellë në Aspen artistë si Anthony Rapp, Phylicia Rashad, Regina Taylor, Bryce Pinkham, Kate Baldwin dhe Taylor Trensch. Grantet e këtij viti synojnë ta çojnë më tej rrugëtimin e dy veprave nga skena e festivalit drejt produksioneve të plota.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu