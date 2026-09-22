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Film

«They Follow» mbyll xhirimet: vazhdimi i «It Follows» me Maika Monroe-n drejt kinemasë

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Xhirimet për «They Follow», vazhdimin e shumëpritur të horrorit kult «It Follows» (2014), kanë përfunduar zyrtarisht. Lajmin e ka dhënë kompania e prodhimit Curious Gremlin përmes një postimi në Instagram, pa zbuluar detaje apo pamje nga prodhimi — një njoftim i thatë, por që mjafton për të ndezur entuziazmin e fansave të zhanrit.

Filmi është vazhdim i drejtpërdrejtë i një prej titujve indie më të dashur të dekadës së kaluar: «It Follows» i David Robert Mitchell, i cili pati një dalje të qetë në kinema në vitin 2014 dhe më pas fitoi një ndjekës të madh në streaming. Maika Monroe ripërsërit rolin e Jay, ndërsa Mitchell rikthehet si regjisor dhe skenarist.

Krahas Monroe-s, kasti i zgjeruar përfshin emra të njohur: Jackie Earle Haley («A Nightmare on Elm Street»), Naomi Ackie («Blink Twice»), Justine Lupe («Succession») dhe Michael Gandolfini («Daredevil: Born Again»), si dhe Melora Walters, Anna Mirodin, Jayne Taini, Tom Pecinka, Ben Krieger, Natalie Shinnick dhe Jan Hoag.

Një nga elementet më ikonike të origjinalit rikthehet po ashtu — kompozitori Disasterpiece është konfirmuar për muzikën e vazhdimit. Ndërkohë, titulli në shumës («They») dhe kasti i zgjeruar sugjerojnë se shkalla e këtij projekti do të jetë shumë më e madhe se ajo e filmit të parë.

Shpërndarjen në Shtetet e Bashkuara e ka marrë përsipër kompania Neon, por data e premierës nuk është shpallur ende. Pas disa vitesh zhurmash e spekullimesh, mbyllja e xhirimeve është një hap konkret që e afron «They Follow» drejt daljes në kinema.

Burimi: Bloody Disgusting

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