S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 86.34 ▼1.24 % ARI 4,839 ▲0.22 % S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 86.34 ▼1.24 % ARI 4,839 ▲0.22 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
21 Apr 2026
Printmaxxing: Si të stilosh printet për pranverën 2026

Lule kaleidoskopike, kuadrate “windowpane”, vija shumëngjyrëshe dhe pika klasike—këto nuk janë më vetëm për dekorin e shtëpisë, poranë protagoniste të padiskutueshme të pasarelave për pranverën 2026. Në vend të neutralitetit të zakonshëm apo kombinimeve të sigurta, moda këtë sezon po përqafon një koncept të ri: printmaxxing.

Kjo qasje nuk lidhet thjesht me veshjen e një printi, por me mënyrën se si ai kombinohet dhe theksohet. Mund të nënkuptojë përplasjen e dy motiveve të ndryshme ose zgjedhjen e një veshjeje aq të fortë vizualisht sa të krijojë një efekt të menjëhershëm dhe të guximshëm.

Në tapetin e kuq, Carey Mulligan e interpretoi këtë trend me një fustan nga Dries Van Noten, ku bashkëjetonin tre motive florale: një i madh, një i vogël dhe një i stilizuar në mënyrë pikselizuese, që krijonte një ndjesi romantike dhe artistike. Ndërkohë, Alexa Demie u shfaq në premierën e sezonit të tretë të Euphoria me një fustan vintage Bob Mackie me vija që kryqëzoheshin në drejtime të ndryshme, duke krijuar një iluzion optik modern. Elle Fanning, nga ana tjetër, solli një interpretim më të strukturuar të trendit me një kostum pinstripe nga Givenchy, të kombinuar me një shall lëkure në nuanca të kuqe të thellë.

Disa marka janë tashmë sinonim i kësaj estetike. Dries Van Noten e trajton printin si një element bazë, pothuajse neutral, duke e integruar në çdo koleksion. Pleats Please Issey Miyake ofron modele si pantallonat “City Collage”, që pasqyrojnë peizazhe urbane në formë kolazhi artistik. Ndërkohë, marka Lovebirds nga New Delhi krijon printime të frymëzuara nga natyra dhe arkitektura, si motivet me gjethe bananeje dhe lule tropikale, të interpretuara në mënyrë minimaliste bardh e zi.

Për ata që duan ta adoptojnë këtë stil në jetën e përditshme, këshilla është të fillohet gradualisht. Një pjesë e vetme me print—sidomos në pjesën e poshtme të veshjes—është një pikënisje e mirë. Kombinimi me elementë më të thjeshtë ndihmon në balancimin e pamjes, ndërsa shtresëzimi (p.sh. një këmishë mbi një bluzë me print) mund ta bëjë stilin më të përballueshëm.

Në thelb, printmaxxing është një mënyrë për të shprehur personalitetin përmes veshjes. Ashtu si ngjyrat, edhe printet sjellin energji, gjallëri dhe karakter—duke e kthyer çdo kombinim në një deklaratë të guximshme dhe të paharrueshme.

