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Sporti

Tjetër gol me kokë, mbrojtësi Van Dijk regjistron një statistikë të pabesueshme

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Ndeshja e Ligës së Kombeve mes Greqisë dhe Holandës, që përfundoi në barazim 2-2, fsheh një statistikë impresionuese. Një statistikë që ka të bëjë me mbrojtësin e Holandës, Virgil Van Dijk.

Futbollisti i Liverpool-t ka shënuar golin e tij të parë sezonal, që përfaqëson rrjetën e 22-të radhazi me kokë prej tij. Gjatë 4 sezoneve të fundit, nga 23 gola të shënuar në total, Van Dijk ka realizuar vetëm një herë me këmbë.

Me golin që shënoi në minutën e 59-të, qendërmbrojtësi i hapi rrugën barazimit të Holandës, që deri në atë moment humbiste 2-0. Golin e barazimit e shënoi në fund Tijani Reijnders. Tendenca e golit me kokë të Van Dijk ka ngacmuar edhe ironinë e tifozëve, të cilët në rrjetet soaciale kanë shkruar: “Thuajini që mund të shënohet edhe me këmbë!”.

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