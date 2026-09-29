Tiranë 26°C · Pjesërisht vranët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,674 ▼0.13%
DOW 51,255 ▼0.44%
NASDAQ 26,838 ▲0.07%
NAFTA 91.29 ▼1.41%
ARI 4,197 ▲0.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $83,519 ▲ +0.58% ETH $2,697 ▲ +1.02% XRP $1.5311 ▲ +3.02% SOL $119.5200 ▲ +1.11%
S&P 500 7,674 ▼0.13 % DOW 51,255 ▼0.44 % NASDAQ 26,838 ▲0.07 % NAFTA 91.29 ▼1.41 % ARI 4,197 ▲0.69 % S&P 500 7,674 ▼0.13 % DOW 51,255 ▼0.44 % NASDAQ 26,838 ▲0.07 % NAFTA 91.29 ▼1.41 % ARI 4,197 ▲0.69 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Patoulis pas referimit nga Georgiadis: “Unë e kërkova vetë kontrollin — t’i jepet fund antropofagjisë” Filipçe: Mickoski nuk ka ndërmend ta vazhdojë rrugën evropiane — “do të mbetemi të izoluar” “Ambicia jonë, jo vetëm të jemi anëtarë të NATO-s”- 75 oficerë nga Shqipëria e Kosova nisin tre kurset profesionale, Lëvizte me armën plot, arrestohet 31-vjeçari, i sekuestrohet pistoleta dhe 14 fishekë Xolo Maridueña debuton në Broadway: ylli i «Cobra Kai»-it i bashkohet muzikalit «Buena Vista Social Club»
Menu
NFL

Todd Monken: Deshaun Watson ka ende vend për përmirësim pas dy fitoreve radhazi

· 2 min lexim

Deshaun Watson nuk ishte i përsosur, por bëri atë që duhej në fund të ndeshjes për të sjellë fitoren 21-18 ndaj Panthers dhe për ta çuar Clevelandin në 2-1 — hera e parë që skuadra ka bilanc fitues që nga 2023. Watson reagoi dy herë ndaj pikëve të Carolina-s në kuarterin e katërt dhe nuk u ballafaqua me jehona të pakënaqësisë nga tifozët pas përmbysjes.

Siç raporton nfl, Watson përfundoi 16 nga 30 pasime për 144 jardë dhe dy touchdown, por edhe humbi shumë pasime, disa pothuajse të pa kapshme — përfshirë disa për të riun KC Concepcion. Ai gjithashtu ishte me fat që nuk hodhi një ndërhyrje disa herë. Një ndryshim i dukshëm ishte lëvizja në xhep; Watson u përdor më shpesh si vrapues, me 11 vrapime për 45 jardë, dhe stili i tij më pak panik nën presion ishte një shenjë pozitive. Sfidat kryesore mbeten ritmi i lojës dhe saktësia në pasimet e gjatë — sipas statistikave Next Gen, vetëm 23.2% e përpjekjeve të tij ishin drejt distancave të gjata në tre javët e para.

Trajneri i ri Todd Monken përmendi se vlerëson punën që ka bërë Watson dhe e konsideron përparim, por shtoi se ka ende shumë për t’u përmirësuar. Monken tha për gazetarët se skuadra dhe drejtimi duhet të pastrojnë gabimet në këtë javë të shkurtër për t’u paraqitur sa më gati të jetë të premten natën, duke bërë sa më shumë që të jetë e mundur për të dhënë paraqitjen më të mirë.

Megjithëse nuk është rikthimi i plotë i Watsonit nga fillimi i karrierës, paraqitja e fundit tregon se ai mund të lëvizë sulmin dhe të sjellë momente vendimtare kur duhet. Sipas nfl, edhe përmirësimet e vogla të tij kanë rëndësi të madhe për perspektivën e Browns.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu