Todd Monken: Deshaun Watson ka ende vend për përmirësim pas dy fitoreve radhazi
Deshaun Watson nuk ishte i përsosur, por bëri atë që duhej në fund të ndeshjes për të sjellë fitoren 21-18 ndaj Panthers dhe për ta çuar Clevelandin në 2-1 — hera e parë që skuadra ka bilanc fitues që nga 2023. Watson reagoi dy herë ndaj pikëve të Carolina-s në kuarterin e katërt dhe nuk u ballafaqua me jehona të pakënaqësisë nga tifozët pas përmbysjes.
Siç raporton nfl, Watson përfundoi 16 nga 30 pasime për 144 jardë dhe dy touchdown, por edhe humbi shumë pasime, disa pothuajse të pa kapshme — përfshirë disa për të riun KC Concepcion. Ai gjithashtu ishte me fat që nuk hodhi një ndërhyrje disa herë. Një ndryshim i dukshëm ishte lëvizja në xhep; Watson u përdor më shpesh si vrapues, me 11 vrapime për 45 jardë, dhe stili i tij më pak panik nën presion ishte një shenjë pozitive. Sfidat kryesore mbeten ritmi i lojës dhe saktësia në pasimet e gjatë — sipas statistikave Next Gen, vetëm 23.2% e përpjekjeve të tij ishin drejt distancave të gjata në tre javët e para.
Trajneri i ri Todd Monken përmendi se vlerëson punën që ka bërë Watson dhe e konsideron përparim, por shtoi se ka ende shumë për t’u përmirësuar. Monken tha për gazetarët se skuadra dhe drejtimi duhet të pastrojnë gabimet në këtë javë të shkurtër për t’u paraqitur sa më gati të jetë të premten natën, duke bërë sa më shumë që të jetë e mundur për të dhënë paraqitjen më të mirë.
Megjithëse nuk është rikthimi i plotë i Watsonit nga fillimi i karrierës, paraqitja e fundit tregon se ai mund të lëvizë sulmin dhe të sjellë momente vendimtare kur duhet. Sipas nfl, edhe përmirësimet e vogla të tij kanë rëndësi të madhe për perspektivën e Browns.
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