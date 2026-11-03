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Bota

TOKIO – Japonia përshpejton riarmatimin, 500 miliardë dollarësh për pesë vjet

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500 miliardë dollarësh

TOKIO, 3 nëntor /ATSH-ANSA/ – Japonia po përshpejton riarmatimin e saj, duke u rreshtuar gjithnjë e më shumë me rekomandimet që vijnë nga Uashingtoni.

Sipas burimeve të mirëinformuara, të cituara nga *Japan Times*, qeveria e udhëhequr nga kryeministrja konservatore Sanae Takaichi po shqyrton një plan pesëvjeçar për shpenzimet e mbrojtjes, me një vlerë totale prej afro 500 miliardë dollarësh – një shumë që pothuajse do të dyfishonte nivelet aktuale të investimeve dhe do të forconte kapacitetet ushtarake të vendit.

Nëse miratohet, programi do të përfshijë shpenzime që variojnë nga 70 trilionë deri në 80 trilionë jen (deri në 508 miliardë dollarë); kjo shifër përfaqëson një rritje të ndjeshme krahasuar me 43 trilionë jenët e alokuara në kuadër të planit aktual pesëvjeçar, i cili ka nisur në vitin fiskal 2023.

Megjithatë, kjo shifër mund të ndryshojë; aktualisht, qeveria po finalizon buxhetin përpara fundit të vitit dhe pritet të rishikojë tre dokumentet e saj kryesore strategjike të sigurisë.

Sipas burimeve, fondet e reja pritet të mbulojnë blerje të tilla si sasi të mëdha dronësh.

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