Tragjedi në plazhin e Vouliagmenit: 82-vjeçari vdes pas sherrit për shezllone, arrestohet edhe gruaja 21-vjeçare
Një sherr për shezllone plazhi në "Akti Vouliagmenis" në Athinë u kthye në tragjedi të dielën, kur një 82-vjeçar pësoi arrest kardiak dhe ndërroi jetë në spital. Policia ka arrestuar 76-vjeçarin dhe shoqëruesen e tij 21-vjeçare.
Një mosmarrëveshje për shezllone plazhi u përshkallëzua në tragjedi të dielën në mëngjes, më 20 shtator 2026, në plazhin “Akti Vouliagmenis” në Vouliagmeni, në bregdetin jugor të Athinës, i njohur si Riviera e Athinës. Një sherr fizik mes një 82-vjeçari dhe një 76-vjeçari, ku ishte e pranishme edhe një grua 21-vjeçare që shoqëronte 76-vjeçarin, përfundoi me vdekjen e 82-vjeçarit.
Sipas mediave greke, përleshja ndodhi pak para orës 10:00 të mëngjesit. Gjatë sherrit, 82-vjeçari u rrëzua dhe pësoi arrest kardiak. Një infermiere që ndodhej në plazh i dha menjëherë ndihmën e parë, duke i bërë reanimim kardiopulmonar (CPR) dhe duke përdorur defibrilatorin para se të mbërrinte ambulanca. Ai u dërgua me urgjencë në spitalin Asklepieio në Voula, ku ndërroi jetë rreth orës 11:00, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta shpëtuar. Autoritetet kanë urdhëruar autopsinë për të përcaktuar me saktësi shkakun e vdekjes.
Mosmarrëveshja, sipas dëshmitarëve, nisi për shkak të shezlloneve: 82-vjeçari pretendonte se i kishte rezervuar ato për miqtë e tij, ndërsa 76-vjeçari dhe shoqëruesja e tij kishin blerë bileta dhe kishin zgjedhur dy shezllone pasi u kthyen nga noti. Dëshmitarët e përshkruan skenën si “kaos”, me britma që dëgjoheshin nga fundi tjetër i plazhit. Sipas një dëshmitari, 82-vjeçari u kishte thënë palës tjetër: “A e dini kush jam? Jam nga marina”.
76-vjeçari u arrestua dhe akuzohet për shkaktim të lëndimeve trupore fatale. Të hënën, më 21 shtator, policia konfirmoi arrestimin e dytë: gruaja 21-vjeçare, e cila sipas gazetës Kathimerini përballet me akuza për bashkëpunim në lëndime trupore fatale, kërcënime dhe fyerje. Një punonjës i kompanisë që operon shezllonet e plazhit është marrë në pyetje, ndërsa hetimi për ngjarjen vijon.
Burimi: Kathimerini, The Guardian
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