🌤️
Tiranë 23°C · Kryesisht kthjellët 27 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
₿ CRYPTO
BTC $84,571 ▲ +0.5% ETH $2,693 ▲ +0.05% XRP $1.5220 ▼ -1.74% SOL $122.1400 ▲ +0.32%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
27 Sht 2026
Breaking
Stuhi e fortë godet Syrën: probleme në rrugë dhe në qendër të Ermoupolis Ligji i ri për mbrojtjen nga duhani “ngec” në procedurat parlamentare: 8 amendamente dhe debat për “dhomat e duhanit” Një gjobë maksimale për Mike Matheson pas përplasjes me Ridly Greig Lojtarët e përjashtuar në Javën 3 të NFL: listat e inaktiveve për 14 ndeshjet e së dielës «School Girls; or, The African Mean Girls Play» hap perden nesër në Broadway: mbrëmja e hapjes në Samuel J. Friedman Theatre me Denée Benton, Patina Miller dhe Jasmine Amy Rogers
Menu
Kronika

Tragjedia në familjen shqiptare që humbi 4 anëtarë gjatë pushimeve në Greqi, mbërrijnë në Athinë të afërmit e viktim

· 2 min lexim
në Greqi,

Ato që ishin planifikuar si pushime familjare për vëlla e motër, bashkë me partnerët e tyre, shqiptarë që jetonin në Amerikë, u kthyen në tragjedi pas një shpërthimi dhe shembjes së godinës ku ata po qëndronin në Greqi.

Viktimat u identifikuan si Florin Hoxha, motra e tij, Florida Hoxha, Eris Cani, bashkëshortja e Florin Hoxhës, Ian Alexander Kirpatrick, bashkëshorti i Florida Hoxhës, si dhe pronarët e ndërtesës, Edmond Hings dhe Athina Papapresku.

Ngjarja e rëndë ndodhi ditën e premte, ndërsa sot familjarët e viktimave kanë mbërritur në Greqi, pasi u thirrën nga autoritetet kompetente të Shërbimit Mjeko-Ligjor të Athinës, me qëllim sigurimin e materialit gjenetik për krahasimin e ADN-së dhe përfundimin e procesit të identifikimit të trupave.

Hetimet vijojnë për të përcaktuar se çfarë e shkaktoi shpërthimin e fuqishëm që shembi godinën që shërbente si vend akomodimi për turistët.

Për të tretën ditë, një ekip i Shërbimit Helenik të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit, i përbërë nga dhjetë oficerë të specializuar, po kryen kontrolle të hollësishme, duke mbledhur dhe vlerësuar çdo element që mund të kontribuojë në përcaktimin e rrethanave të tragjedisë.

Hetimet nga autoritetet kompetente për shkaqet e shpërthimit janë përqendruar në apartamentin në katin e dytë, ku jetonte çifti i të moshuarve, pasi, sipas informacioneve të deritanishme, ka një tregues të fortë se shpërthimi ka ndodhur aty.

Sipas informacioneve nga burime kompetente, ky apartament ishte i vetmi që kishte furnizim me gaz natyror, i cili përdorej për kuzhinën dhe një sobë.

Megjithatë, siç u bë e ditur, gjithçka do të duhet të dokumentohet për të përcaktuar nëse shpërthimi u shkaktua nga një rrjedhje gazi natyror.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu