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MLB

Tre lojtarë të Tigers finalistë për Silver Slugger: McGonigle në dy kategori, Greene dhe Dingler

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Siç njofton Detroit Free Press, tre lojtarë të Detroit Tigers janë finalistë për çmimet Silver Slugger 2026, të shpallura të enjten, më 5 nëntor. Shortstop-i Kevin McGonigle, outfielder-i Riley Greene dhe catcher-i Dillon Dingler konkurrojnë secili në pozicionin e vet, ndërsa fituesit do të shpallen më 17 nëntor.

McGonigle është rasti më i veçantë i Detroitit: debutuesi është finalist si shortstop, por edhe në kategorinë utility. Ai goditi .278, me 18 home run dhe 72 RBI, në një sezon që gazeta e përshkruan si fushatë për Rookie of the Year. Në shortstop ai konkurron me Bobby Witt Jr. të Kansas City Royals dhe Zach Neto të Los Angeles Angels, ndërsa në utility me Sam Antonacci të Chicago White Sox dhe Ezequiel Duran të Texas Rangers.

Greene, në outfield, vjen nga një tjetër sezon All-Star, me mesatare .280, 21 home run dhe 75 RBI. Lista e finalistëve të outfield-it në Ligën Amerikane është e gjatë dhe përfshin edhe Wilyer Abreu, Randy Arozarena, Cody Bellinger, Jac Caglianone, Chase DeLauter, Tristan Peters, Chandler Simpson dhe Mike Trout.

Dingler, nga ana e tij, është finalisti i vetëm tjetër i Tigers përveç Carter Jensen të Kansas City Royals në pozicionin e catcher-it. Dingler, i cili është edhe fitues i Gold Glove, pati një vit shpërthimi si goditës fuqie në Detroit, me 27 home run, 91 RBI dhe mesatare .243.

Për Detroitin, tre finalistë në të njëjtin vit — me McGonigle-n madje në dy kategori — janë një tjetër shenjë se boshti i ri i skuadrës po njihet edhe për goditjen, jo vetëm për mbrojtjen. Përgjigjja përfundimtare vjen më 17 nëntor, kur shpallen fituesit e Silver Slugger 2026.

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