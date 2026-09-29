«Tregu i Broadway-t» sfidon stuhinë dhe mbledh gati 1.5 milionë dollarë: edicioni i 40-të bamirës pranë rekordit
I zhvendosur brenda në Hammerstein Ballroom për shkak të stuhisë nor'easter, eventi i 27 shtatorit mblodhi 1,487,927 dollarë për Broadway Cares/Equity Fights AIDS — pak larg rekordit prej 1.63 milionë dollarësh të vitit 2025.
Një stuhi e fortë nor’easter nuk i pengoi mijëra fansa të teatrit të mbushnin të dielën, më 27 shtator, edicionin e 40-të të “Broadway Flea Market & Grand Auction”: organizuar dhe në përfitim të Broadway Cares/Equity Fights AIDS, eventi i zhvendosur brenda në Hammerstein Ballroom të Nju Jorkut mblodhi plot 1,487,927 dollarë, shumë pranë totalit rekord të vitit 2025 prej 1.63 milionë dollarësh, siç njofton Playbill.
63 tavolat e mbushura me postera, rekuizita të përdorur në skenë, kostume, copëza skenografish, Playbill-e të vjetra dhe kujtime unike nga e shkuara dhe e tashmja e Broadway-t mblodhën së bashku 685,124 dollarë. Kryesuesi absolut ishte The Lost Boys me 104,376 dollarë — rekord për një tavolinë individuale — e ndjekur nga Hadestown (59,972), The Outsiders (57,576), shoqata e agjentëve të shtypit ATPAM (44,999), Operation Mincemeat (43,035), Shubert/Telecharge (29,040), Curtain Call (24,054), Oh, Mary! (20,119), Maybe Happy Ending (17,199) dhe Just in Time (16,881).
Ankandi i drejtpërdrejtë, që mbylli ditën, theu rekord me 562,300 dollarë të mbledhur. Loti më i lartë ishte një aventurë në Londër — tre palë bileta për shfaqje të West End-it dhe fluturime vajtje-ardhje business class me United — që shkoi për 30,000 dollarë; një takim me kastin e The Lost Boys pasoi me 22,000 dollarë, ndërsa mundësia për të ndjekur menaxherin e skenës së Wicked arriti 20,000 dollarë. 156 lotet e ankandit të heshtur mblodhën 206,450 dollarë: kitara akustike e Ricky Rojas, e firmosur prej tij, Danny Burstein-it, Aaron Tveit-it dhe anëtarëve të tjerë të kastit të Moulin Rouge! The Musical, u shit për 15,500 dollarë; lëkundësja e Satine-s për 9,000 dollarë; ndërsa copa e kalit të shahut nga Chess, e firmosur nga Lea Michele dhe Aaron Tveit, për 6,300 dollarë.
Tavolina yjore e autografeve dhe fotove mblodhi 39 interpretues të Broadway-t që përshëndetën fansat, mes tyre Bernadette Peters, Shoshana Bean, Danny Burstein, Ariana Madix, Jennifer Simard dhe Kara Young. Edhe fansat nga e gjithë Amerika morën pjesë online përmes FleaBay, dyqanit special të Broadway Cares në eBay, që mblodhi rekord 34,053 dollarë me artikuj unikë nga John Proctor is the Villain, The Lost Boys dhe Moulin Rouge! The Musical.
“Nuk mund të jemi më mirënjohës për të gjithë ata që na ndihmuan ta kthenim një ditë të frikshme në një sukses të tillë, pavarësisht gjithçkaje që na hodhi moti”, tha në një deklaratë drejtori ekzekutiv i Broadway Cares/Equity Fights AIDS, Danny Whitman. “Dita ishte një kujtesë e asaj që njerëzit e teatrit dinë të bëjnë më mirë: të jenë aty për njëri-tjetrin.” “Broadway Flea Market & Grand Auction” lindi në vitin 1987, kur aktorët e muzikalit origjinal A Chorus Line vendosën dy tavolina jashtë daljes së skenës në Shubert Alley. Vitin e kaluar eventi mblodhi rekordin 1,633,803 dollarë, dhe në 40 edicione ka grumbulluar mbi 22 milionë dollarë. Broadway Cares është një nga organizatat kryesore amerikane të mbledhjes së fondeve kundër AIDS-it: që nga viti 1988 ka ndarë mbi 300 milionë dollarë për shërbime thelbësore për njerëzit me HIV/AIDS dhe sëmundje të tjera kritike në të gjithë Shtetet e Bashkuara.
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