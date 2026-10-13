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Bota

Treni i pasagjerëve del nga shinat në Pakistan, 4 të vdekur dhe 30 të plagosur

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Një tren pasagjerësh doli nga shinat në Pakistanin qendror të martën në mëngjes, duke vrarë të paktën katër persona dhe plagosur 30 të tjerë.

Treni po udhëtonte nga porti jugor i Karaçit drejt qytetit veriperëndimor të Peshawarit kur doli nga shinat në qytetin Sher Shah në provincën Punjab, tha zëdhënësi i hekurudhave Kaleem Akhtar.

Ai tha se ekipet e shpëtimit nxorën të katër trupat dhe nxorën të plagosurit nga 14 vagonët e trenit. Të plagosurit u dërguan në spital për trajtim. Ai shtoi se shërbimet e emergjencës dhe punonjësit e shpëtimit nxituan në vendngjarje.

Presidenti i vendit, Asif Ali Zardari, dhe kryeministri Shehbaz Sharif shprehën hidhërimin e tyre në deklarata të ndara dhe u bënë thirrje autoriteteve të ofrojnë kujdesin më të mirë të mundshëm mjekësor për të plagosurit.

Aksidentet hekurudhore janë relativisht të zakonshme në Pakistan, ku rrjeti hekurudhor është prekur nga dekada të tëra investimesh të pamjaftueshme, shina të vjetra dhe sisteme sinjalizimi të vjetruara. Në vitin 2023, 10 vagonë ​​të një treni pasagjerësh dolën nga shinat në Pakistanin jugor, duke vrarë 30 persona dhe duke plagosur më shumë se 90 të tjerë.

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