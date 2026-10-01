Tri pikat kryesore nga samiti i Trump-it me “mendjet që po ndërtojnë Epokën e Artë të Amerikës” për “Super-Inteligjencën”
Presidenti amerikan Donald Trump organizoi të martën një takim me drejtuesit kryesorë të teknologjisë, për atë që ai e quajti një “tubim të jashtëzakonshëm” të mendjeve që po “ndërtojnë Epokën e Artë të Amerikës”.
Lista e të ftuarve përfshinte drejtues nga OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta dhe Google – të gjitha figura kyçe në industrinë amerikane të Inteligjencës Artificiale (IA).
Takimi u zhvillua në një kohë kur disa drejtues dhe ekspertë të teknologjisë kanë bërë thirrje për një mbikëqyrje më të rreptë të IA-së, duke përmendur shqetësime rreth rreziqeve të mundshme që ajo paraqet për njerëzimin.
Ja tri pikat kryesore nga samiti i teknologjisë i Trumpit në Shtëpinë e Bardhë.
Pakti i “vetërregullimit” të IA-së
Pas takimit me dyer të mbyllura, Trump iu përgjigj pyetjeve të mediave për rreth 30 minuta, së bashku me drejtuesit kryesorë të teknologjisë.
Presidenti tha se drejtuesit kishin nënshkruar një dokument “moralisht detyrues”, i cili do të shërbente si një “formë mbrojtjeje” nga rreziqet e mundshme të IA-së.
Sipas marrëveshjes, të cilën Trump e publikoi në internet, kompanitë mbajnë përgjegjësinë për të garantuar sigurinë e teknologjisë së tyre, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Gjithashtu, kompanitë ranë dakord të zbatonin masa mbrojtëse për të siguruar që modelet të funksionojnë sipas qëllimit dhe për të zbuluar e zgjidhur shpejt çdo problem.
Ato do të bashkëpunojnë gjithashtu me “auditorë të pavarur” për të vlerësuar nëse sistemet e tyre të IA-së funksionojnë siç duhet dhe për të garantuar se platformat e tyre nuk “kryejnë ndërhyrje (hacking) apo qasje në sisteme teknike në mënyra të paqëllimshme”.
Marrëveshja u nënshkrua nga Trump; kreu i Google, Sundar Pichai; kreu i Anthropic, Dario Amodei; Mark Zuckerberg i Meta-s; presidenti i OpenAI, Greg Brockman; Elon Musk i SpaceX dhe drejtuesi ekzekutiv i Nvidia, Jensen Huang.
“Në njëfarë mënyre, është pothuajse si një kushtetutë”, tha Trump.
“Dhe njerëzit më të rëndësishëm në botë e nënshkruan atë, dhe unë e nënshkrova si president”.
Trump shtoi se do të krijojë një bord për të mbikëqyrur sigurinë e mjeteve të IA-së.
Megjithatë, ai nuk specifikoi se kush do të bënte pjesë në atë bord.
– YouTube www.youtube.com
Zuckerberg theksoi se marrëveshja u jep “popullit amerikan dhe klientëve besimin se teknologjia funksionon” sipas qëllimit, duke e cilësuar takimin si një “bisedë historike”.
E Amodei e quajti atë një mënyrë “për të fituar në mënyrë të sigurt”, duke iu referuar komentit të presidentit në fillim të këtij muaji se “kushdo që fiton IA-në, fiton”.
Por jo të gjithë ekspertët e teknologjisë janë të impresionuar nga marrëveshja, thekson shkrimi i BBC, përcjell Telegrafi.
Eksperti i IA në Universitetin Teknologjik Nanyang, Jose Miguelito Enriquez, tha se pakti tregon “konsensus në zhvillim”, por nuk adreson nëse zhvilluesit e IA-së duhet të mbahen përgjegjës për incidentet.
Veç tij, edhe profesoresha e drejtësisë Kimberlee Weatherall nga Universiteti i Sidneit, mendon se është “thellësisht jo mbresëlënës” dhe vjen pavarësisht thirrjeve nga disa liderë botërorë dhe figura të industrisë për rregullore më të rrepta rreth teknologjisë.
Marrëveshja duket se u lejon firmave të “përcaktojnë se çfarë llogaritet si siguri” dhe nuk përcakton se çfarë pasojash ka për çdo shkelje, nënvizon Weatherall.
Por pse Trump është plotësisht dakord me IA-në pavarësisht paralajmërimeve – dhe pse ka shqetësime se IA mund të kërcënojë njerëzimin dhe sa reale janë ato?
Siç kujtojnë mediat, përcjell Telegrafi, Trump ka minimizuar vazhdimisht shqetësimet në lidhje me rreziqet e IA-së në përgjigje të thirrjeve nga disa figura të industrisë për mbikëqyrje më të rreptë mbi teknologjinë.
Të hënën, OpenAI tha se kishte hequr dorë nga publikimi i modelit të saj më të fundit kryesor të inteligjencës artificiale, GPT-6.1 Astra, për shkak të shqetësimeve mbi sigurinë.
Kontrollet e sigurisë së kompanisë janë vënë nën shqyrtim të rreptë pas incidenteve të profilit të lartë që përfshijnë teknologjinë e saj, duke përfshirë modelet e saj që hyjnë në platformat qeveritare australiane pa autorizim.
Jeannie Paterson nga Qendra për Inteligjencë Artificiale dhe Etikë Dixhitale në Universitetin e Melburnit tha se vetërregullimi mund të nënkuptojë që kompanitë të vendosin “vetëm masa minimale mbrojtëse”.
Marrëveshja frymëzon “shumë pak besim”, pasi incidentet e fundit të mashtrimit të inteligjencës artificiale sugjerojnë se kompanitë kanë qenë të padisiplinuara në qasjen e tyre, shtoi ajo.
Dyfishimi i qendrave të të dhënave
Trump gjithashtu përsëriti mbështetjen e tij për zgjerimin e shpejtë të qendrave të të dhënave – infrastrukturën thelbësore kompjuterike që fuqizon inteligjencën artificiale.
Zbatimi i qendrave të të dhënave ka tërhequr reagime në të gjithë SHBA-në për shkak të shqetësimeve në lidhje me përdorimin e energjisë elektrike dhe ndikimin e tyre të mundshëm në komunitete.
Ndërtimi i qendrave të të dhënave është shfaqur gjithashtu si një pengesë e mundshme politike për partinë Republikane të Trump përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA në nëntor.
Një sondazh i kryer nga Marist Poll në partneritet me NPR dhe PBS News në fillim të këtij muaji zbuloi se 65% e votuesve të regjistruar kundërshtuan ndërtimin e qendrave të të dhënave në zonat e tyre.
Duke iu përgjigjur këtyre shqetësimeve, Trump tha se kompanitë e teknologjisë do të punonin për t’i bërë njerëzit “të lumtur” për ndërtimin e qendrave të të dhënave.
“Këto kompani të mëdha, të fuqishme, shumë të pasura dhe shumë të zgjuara do të japin kontribute masive për komunitetet”, u tha Trump gazetarëve.
Presidenti amerikan më parë tha në mediat sociale se e vetmja arsye pse komunitetet duhet të kundërshtojnë qendrat e të dhënave është nëse ato “duan të përfundojnë të prapambetura dhe të varfra”.
Huang, kompania e të cilit prodhon çipe kompjuterike thelbësore për funksionimin e inteligjencës artificiale, theksoi pas takimit se qendrat e të dhënave duhet të quhen “fabrika super inteligjence”.
Këto objekte po “riindustrializojnë Shtetet e Bashkuara”, duke krijuar vende pune në të gjithë ekonominë, shtoi ai.
Tani është ‘Super Inteligjencë’
Gjithashtu të martën, Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që udhëzonte departamentet dhe agjencitë qeveritare amerikane të fillonin të përdornin termat “SI” dhe “Super Inteligjencë” dhe nuk duhet të pranonin më përdorimin e termit inteligjencë artificiale.
“Ndërsa këto aftësi vazhdojnë të përmirësohen, ato përfaqësojnë gjithnjë e më shumë jo vetëm inteligjencën artificiale, por një epokë të re të Super Inteligjencës”, tha urdhri.
Gjatë një fjalimi në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara javën e kaluar, Trump tha se fjala “artificiale” e bënte teknologjinë “të tingëllonte e rreme”.
Dhe disa liderë të teknologjisë, përfshirë Zuckerberg dhe Musk, dhe njerëz të tjerë pranë presidentit, tashmë kanë filluar ta përdorin termin.
Me liderët e teknologjisë që e miratojnë termin, SHBA-të “mund të jenë në gjendje të përcaktojnë emërtimin”, theksoi Paterson.
Por disa ekspertë thanë pas fjalimit të Trump në OKB se mendonin se termi nuk kishte gjasa të fitonte mbështetje të gjerë sepse është një emër që përdoret zakonisht për t’iu referuar sistemeve më të përparuara. /Telegrafi/
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