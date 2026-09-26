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Maqedonia e Veriut

Tribuna e Platformës ’12:05′ — ‘Çfarë pas 35 vjetësh?’: Levica merr pjesë me pozicionin e vet

Aamar Mecinoviq, deputet dhe zëdhënës i Levicës, mori pjesë në tribunën publike të platformës së ish-funksionarëve të LSDM-së; në tryezë edhe Partia Serbe në Maqedoni.

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Platforma politike “Bisedime për të ardhmen në 12:05” — e përbërë nga funksionarë aktualë dhe ish-funksionarë të LSDM-së, mes të cilëve Igor Ivanovski, Slavjanka Petrovska, Nikola Çurkçiev, Andrej Petrov, Gordan Georgiev dhe Emilijan Stankoviq — mbajti sot tribunën publike “Çfarë pas 35 vjetësh?”, kushtuar sistemit politik, trashëgimisë së tre dekadave e gjysmë dhe rrugës përpara.

Levica mori pjesë me pozicionin e vet: deputeti dhe zëdhënësi Aamar Mecinoviq u paraqit në tribunë, duke e paraqitur Levicën si forcë të konsoliduar parlamentare dhe bartës të hapësirës opozitare — “në bisedë për fazën e ardhshme politike”.

Dy ditë më parë platforma mbajti tribunën e parë, ku u theksua se nuk do të formohet parti e re as lista të pavarura; synimi është konsolidimi i frontit opozitar për mposhtjen e pushtetit, me parakusht ndryshimin e kreut të LSDM-së.

24 Vesti raportoi gjithashtu pjesëmarrjen e Partisë Serbe në Maqedoni, të udhëhequr nga Miroslav Jovanoviq, e cila përshëndeti bashkëpunimin opozitar.

Kontekst: platforma lindi më 24 shtator si iniciativë për shkarkimin e Venko Filipçes nga kreu i LSDM-së — një ngjarje e mbuluar më herët sot.

Burimi: Fokus.mk dhe 24 Vesti

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