Tribuna e Platformës ’12:05′ — ‘Çfarë pas 35 vjetësh?’: Levica merr pjesë me pozicionin e vet
Aamar Mecinoviq, deputet dhe zëdhënës i Levicës, mori pjesë në tribunën publike të platformës së ish-funksionarëve të LSDM-së; në tryezë edhe Partia Serbe në Maqedoni.
Platforma politike “Bisedime për të ardhmen në 12:05” — e përbërë nga funksionarë aktualë dhe ish-funksionarë të LSDM-së, mes të cilëve Igor Ivanovski, Slavjanka Petrovska, Nikola Çurkçiev, Andrej Petrov, Gordan Georgiev dhe Emilijan Stankoviq — mbajti sot tribunën publike “Çfarë pas 35 vjetësh?”, kushtuar sistemit politik, trashëgimisë së tre dekadave e gjysmë dhe rrugës përpara.
Levica mori pjesë me pozicionin e vet: deputeti dhe zëdhënësi Aamar Mecinoviq u paraqit në tribunë, duke e paraqitur Levicën si forcë të konsoliduar parlamentare dhe bartës të hapësirës opozitare — “në bisedë për fazën e ardhshme politike”.
Dy ditë më parë platforma mbajti tribunën e parë, ku u theksua se nuk do të formohet parti e re as lista të pavarura; synimi është konsolidimi i frontit opozitar për mposhtjen e pushtetit, me parakusht ndryshimin e kreut të LSDM-së.
24 Vesti raportoi gjithashtu pjesëmarrjen e Partisë Serbe në Maqedoni, të udhëhequr nga Miroslav Jovanoviq, e cila përshëndeti bashkëpunimin opozitar.
Kontekst: platforma lindi më 24 shtator si iniciativë për shkarkimin e Venko Filipçes nga kreu i LSDM-së — një ngjarje e mbuluar më herët sot.
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