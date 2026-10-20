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Kronika

Tritoli në makinën e kreut të Njësisë Administrative Shushicë, arrestohen dy persona në Vlorë (EMRAT)

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Policia e Vlorës ka zhvilluar një aksion në kuadër të hetimeve për vendosjen e një sasie të dyshuar tritoli në automjetin e kryetarit të Njësisë Administrative Shushicë, Igli Bimaj.

Ngjarja u regjistrua ditën e hënë, kur në automjetin e zyrtarit vendor u vendos lënda plasëse, duke vënë në lëvizje strukturat hetimore për identifikimin dhe kapjen e personave të dyshuar si autorë të saj.

Sipas burimeve nga Policia e Vlorës, në kuadër të veprimeve hetimore janë shoqëruar katër persona, ndërsa dy prej tyre mësohet se janë arrestuar. Mes personave të dyshuar për përfshirje në ngjarje përmenden Shkëlqim Malaj dhe Ervin Skorovoti, ndërsa rrethanat e përfshirjes së tyre mbeten për t’u konfirmuar zyrtarisht.

Burimet bëjnë me dije se personat e shoqëruar dhe të arrestuar dyshohet se janë nga Tirana. Sipas një burimi nga grupi hetimor, ata kishin mbërritur në Vlorë, ndërsa lëvizjet e tyre po verifikohen për të përcaktuar nëse kanë lidhje me vendosjen e lëndës plasëse në automjetin e Bimajt.

Gjatë aksionit, policia ka bllokuar edhe një automjet, i cili pritet t’i nënshtrohet kontrolleve dhe ekspertizave në funksion të hetimit. Ende nuk ka informacion zyrtar nëse mjeti është përdorur drejtpërdrejt në kryerjen e ngjarjes.

Hetuesit po punojnë për të rindërtuar dinamikën e plotë të ngjarjes, për të përcaktuar mënyrën e vendosjes së lëndës plasëse dhe për të verifikuar nëse në këtë rast janë përfshirë persona të tjerë.

Një nga pistat që mbetet për t’u sqaruar është edhe motivi i sulmit, konkretisht nëse ai lidhet me detyrën publike të kryetarit të Njësisë Administrative Shushicë apo me konflikte të tjera.

Deri më tani, informacionet mbi shoqërimin e katër personave, arrestimin e dy prej tyre dhe bllokimin e automjetit bazohen në burime nga policia. Pritet një njoftim zyrtar për të sqaruar akuzat konkrete dhe provat e administruara.

Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj.

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