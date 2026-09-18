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Bota

Trump dhe Sheinbaum diskutojnë marrëveshjen tregtare SHBA-Meksikë

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Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dhe presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, zhvilluan një bisedë telefonike të mërkurën, ndërsa Uashingtoni dhe Mexico City vijojnë negociatat për çështjet tregtare përpara rishikimit të Marrëveshjes SHBA-Meksikë-Kanada (USMCA) në vitin 2026, raportoi Politico.

Sipas një personi të njohur me bisedën, telefonata ishte “e tillë” dhe gjatë saj u ngritën disa çështje të reja. Nga ana tjetër, një zyrtar amerikan e përshkroi diskutimin si “konstruktiv” dhe mohoi që biseda të kishte shkuar keq.

Negociatat dypalëshe mes SHBA-së dhe Meksikës janë përqendruar në disa çështje të rëndësishme, përfshirë sektorët e automjeteve, çelikut dhe aluminit, bujqësinë, politikat e punës dhe sigurinë ekonomike.

Zyrtarët meksikanë kanë shprehur besimin se dy vendet po i afrohen një marrëveshjeje për disa prej çështjeve të mbetura pezull. Diskutimet dypalëshe zhvillohen në prag të rishikimit më të gjerë të USMCA-së, ku përfshihet edhe Kanadaja.

USMCA hyri në fuqi në vitin 2020, duke zëvendësuar Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Amerikës së Veriut (NAFTA).

Raundi i fundit zyrtar i negociatave SHBA-Meksikë u zhvillua në Mexico City në korrik, mes Përfaqësuesit të Tregtisë së SHBA-së, Jamieson Greer, dhe Sekretarit meksikan të Ekonomisë, Marcelo Ebrard. Të dyja palët i cilësuan bisedimet si konstruktive dhe ranë dakord të vijojnë negociatat.

Raundi i ardhshëm është planifikuar për 28 dhe 29 shtator në Uashington, pasi takimi ishte shtyrë me një javë.

Ndërkohë, Trump deklaroi të enjten se SHBA-ja ishte “shumë afër” arritjes së një marrëveshjeje tregtare “të shkëlqyer” me Meksikën, sipas mediave meksikane.

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