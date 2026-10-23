Trump flet për mandatin e tretë: Mendoj se kam të drejtë të kandidoj sërish
Donald Trump bëri shaka me pjesëmarrësit në tubim të enjten në mbrëmje se kishte “të drejtë të kandidonte përsëri” për president, duke përmendur një pretendim që e ka bërë vazhdimisht se mund të kërkojë një mandat të tretë pavarësisht se është jokushtetues.
“Nuk e di kush do të jetë presidenti juaj i ardhshëm dhe mendoj se ligji thotë, nuk jam 100% i sigurt, por mendoj se ligji thotë se nuk më lejohet të kandidoj përsëri”, tha Trump në Sioux City, Iowa .
Trump vazhdoi duke pranuar në dukje se amendamenti i 22-të i ndalon presidentët të kërkojnë një mandat të tretë, por më pas thirri pretendimet e tij të rreme të njohura se demokratët “i vodhën” zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 prej tij.
“Epo, një gjë është e ndryshme: na mashtruan në të dytën sepse e fituam tri herë. Kështu që mendoj se kam të drejtë të kandidoj përsëri. Mendoj se kam të drejtë të kandidoj përsëri sepse ata mashtruan”, shtoi Trump me një buzëqeshje, duke marrë duartrokitje nga turma.
Trump vazhdimisht ka thënë se do të kandidojë përsëri për president, gjë që do të përbënte një shkelje të drejtpërdrejtë të kushtetutës amerikane.
Në tetor 2025, Trump u tha gazetarëve se “do të donte shumë” të kandidonte për një mandat të tretë. Në një tubim në Teksas në shkurt, presidenti i tha turmës: “Ndoshta duhet të bëjmë edhe një mandat”, duke pretenduar se kishte “të drejtë” për këtë.
Presidenti, i cili gëzon mbështetje të gjerë falë bazës së tij besnike të Maga-s, u ka kërkuar mbështetësve të votojnë sikur ai të jetë në fletën e votimit në zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA në nëntor, për të ndihmuar republikanët të fitojnë më shumë vende. Ndikimi i kësaj strategjie jokonvencionale mbetet për t’u parë, ndërsa vlerësimet e miratimit të Trump bien në nivele të reja .
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