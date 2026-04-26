EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
Trump largohet me urgjencë nga darka e gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë pas një incidenti të paqartë

Një incident i papritur shkaktoi ndërprerjen e darkës vjetore të gazetarëve të Shtëpisë së Bardhë, pasi presidenti Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump u larguan me urgjencë nga salla nga agjentët e Shërbimit Sekret.

Ngjarja ndodhi gjatë mbrëmjes së organizuar nga White House Correspondents’ Association në Washington, ku ishin të pranishëm rreth 2,600 të ftuar, përfshirë gazetarë, zyrtarë të administratës dhe figura publike.

Sipas raportimeve fillestare, një zhurmë e fortë dhe e paidentifikuar u dëgjua pranë sallës së hotelit ku po zhvillohej eventi, duke shkaktuar panik të menjëhershëm. Agjentët e sigurisë ndërhynë menjëherë, duke evakuuar presidentin dhe pjesëtarë të tjerë të administratës.

Shumë nga të pranishmit u përkulën për t’u mbrojtur, ndërsa stafi i shërbimit në sallë u largua me shpejtësi drejt hyrjes kryesore. Atmosfera u tensionua për disa minuta, ndërsa nuk kishte ende informacion të qartë mbi natyrën e zhurmës.

Pak çaste para se të largohej nga skena, Melania Trump u pa në transmetim të drejtpërdrejtë duke reaguar ndaj diçkaje në turmë, me një shprehje të dukshme shqetësimi.

Deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, autoritetet nuk kanë dhënë detaje shtesë mbi shkakun e incidentit, ndërsa hetimet janë në vijim. Eventi, i cili zakonisht zhvillohet në një atmosferë ceremoniale dhe festive, u ndërpre për arsye sigurie.

 

 

 

